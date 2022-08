Demi Lovato desvela lo que vivió trabajando en Disney Channel: “Lo que la gente no sabe...”

Muchos hemos crecido al lado de Demi Lovato, ya que desde muy pequeña ha salido en muchas de las series del catálogo de Disney Channel. Lo que no sabíamos es que detrás de ese trabajo hay mucho sacrificio, sobre todo cuando se trata de niños como le sucedía a ella.

Ahora Demi se ha unido a artistas como Miley Cyrus y ha desvelado lo que tenía que sufrir en su día a día en el podcast ´Call Her Daddy´. Hay que recordar que compaginaba su carrera musical y sus proyectos cinematográficos, algo que no era nada sencillo. A pesar de que apareció en Hannah Montana, Camp Rock, High School Musical y Los hechiceros de Waverly Place, la actriz ha explicado que cuando la cogieron para Sunny entre estrellas su vida cambió por completo.

La razón fue que con solo 16 años sentía mucha presión por cumplir las expectativas que tenía Disney y ser “un modelo a seguir” para su generación. Además, hay que sumar que la compañía tenía controles muy estrictos sobre lo que sus estrellas podían o no hacer para evitar escándalos mediáticos. Por esto Demi defendió que durante mucho tiempo vivían con miedo a ser reemplazados ante las amenazas de que cualquier detalle de su vida privada podía salir a la luz.

“Había una carga de trabajo extrema”

Cuando las series de Disney comenzaron a tener un éxito, la compañía decidió ir más allá con los actores. Esta es la razón por la que conocíamos Demi Lovato, Selena Gómez, Miley Cyrus o los Jonas Brothers en una carrera musical paralela a sus papeles televisivos. En cuanto a este aspecto, la actriz explicó que el trabajo era extremo, ya que Disney aprovechaba al máximo los tiempos y no contemplaba espacios de descanso, según ella.

“Todos los años, grababa una temporada de un programa de televisión, salía de gira, hacía un álbum y filmaba una película. Hice eso durante tres o cuatro años. Si tenía una pausa en mi programa, harían que el autobús de la gira se detuviera en el estudio y me llevará de gira durante una semana o volaría a Londres para hacer una promoción”, explicaba la cantante.

Demi Lovato, Selena Gomez y los Jonas Brothers / K Mazur/TCA 2008/WireImage

Demi añadió durante su charla en el podcast que en esa época no la habían diagnosticado bipolaridad, por lo que sus problemas mentales no eran tomados en cuenta y le provocó adicciones: “Había una carga de trabajo extrema que creo que nos presionó mucho y es por eso que algunos de nosotros recurrimos, yo personalmente a, ‘Si me vas a hacer trabajar como un adulto, voy a celebrar como un adulto.’ Eso a los 16, 17, no era nada saludable”.

Por último, Demi Lovato ha confirmado que está en contacto con otras estrellas de Disney Channel para contar sus experiencias en un proyecto en el que se explorará la “era dorada” de la compañía. Aseguro que “la presión era tal que realmente nunca tuve tiempo de atender mi vida privada y mi salud mental”.