Tanxugueiras habla de lo que pasó en el Benidorm Fest: “Es lo que vende...”

Tanxugueiras continúa de gira, pero sin olvidar su paso por el Benidorm Fest. Tras participar en el concurso, el trío gallego ha conseguido un éxito arrollador pese a no ser seleccionadas para representar a España en Eurovisión 2022.

Hace una semana consiguieron congregar a 80.000 personas para su concierto en la playa de Riazor. Gracias a esto consiguieron el récord de asistencia de un grupo gallego en la historia del noroeste español. En el show se encontraban desde niños pequeños a personas más mayores que querían disfrutar del nuevo disco que acaba de lanzar las gallegas: Diluvio.

Su agenda está llena de compromisos por los diferentes conciertos y festivales en los que tienen citas programadas. Así que todavía puedes disfrutar de ellas en directo, ya que pasarán por ciudades como Barcelona, Ourense, Lugo o Madrid.

Aida Sabela y Olaia han asegurado en una entrevista que han dado para El País que lo peor son los viajes que tienen que hacer en la furgoneta: “Las horas de furgoneta se nos hacen interminables”. Algo que seguro se compensa viendo a miles de personas disfrutando con tu música.

“Al jurado le digo...”

Sin embargo, aunque estén muy ocupadas, no se olvidan del Benidorm Fest ni de lo que pasó sobre ese escenario. Hay que recordar que Tanxugueiras fue una de las favoritas para el público, consiguiendo el 75% de los votos.

Fue la baja puntuación del jurado profesional lo que hizo que, finalmente, se quedaran en quinta posición en una final con ocho participantes. Esto hizo que no pudieran acudir a Turín 2022, lo que no sentó del todo bien a Sabela: “Al jurado le digo que abran un poquito las miras", dijo ésta tras el evento.

Aunque muchos piensen que por esta razón tienen una mala relación con Chanel, ellas aseguran que es todo lo contrario: “Nosotras tenemos nuestra carrera y ella tiene la suya”, comienza a explicar el grupo gallego.

Son conscientes que la intérprete de SloMo no tuvo nada que ver, ya que solo buscaba lo mismo que ella, acudir a Eurovisión: "Nosotras nos basamos en la sororidad, y que no nos gustara cómo se hicieran ciertas cosas en un programa de televisión no quiere decir que no la valoremos como artista o todo lo que hizo en Eurovisión y el papel que desempeñó, que fue la hostia. Eso fue cosa de los que buscan lo de siempre: rivalidad entre mujeres, que es lo que vende".