BTS retransmitirá en streaming su gran concierto en Busan y así es como podrás verlo desde España

La banda de K-pop BTS lo dará todo en Busan para apoyar a su país en la lucha a la que se enfrenta para conseguir que esta ciudad costera del sureste de Corea se convierta en la sede de la Exposición Universal del año 2030, y lo hará como mejor sabe: dando un concierto ante 110.00 personas al que han bautizado con el nombre de 'Yet to come in Busan'.

El grupo se subirá al escenario del Busan Ilgwang el próximo 15 de octubre a las 18:00 horas (hora local) y ofrecerá un concierto gratuito por el que no tendrán que pagar ni los asistentes al recinto, ni ninguno de los fans de todo el mundo —incluidos los españoles— que quieran seguirlo desde casa, pues tal y como ha informado NME, BTS retrasmitirá el show a través de las webs o apps de Weverse, ZEPETO y también en Never Now.

Además, quienes se encuentren en Busan el día del evento, podrán disfrutar también de la puesta en escena de los autores de Dynamite desde unas pantallas gigantes que se instalarán en el aparcamiento de la zona portuaria de la ciudad. Eso sí, tanto para acudir al recinto en el que será el show como para verlo a través de las enormes televisiones que la ciudad instalará, habrá que registrarse en la web de venta de entradas de Interpark y desde allí se les dará la oportunidad de participar en las dos rondas de un sorteo que determinará el nombre de todos los afortunados.

Las apps para verlo desde España

Por el momento ni BTS ni los responsables de Big Hit Music han dado más detalles sobre cómo será ni el concierto ni la retransmisión en streaming. Lo que sí sabemos es que en España los fans de la banda formada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook podrán seguirlo a través de Weverse y ZEPETO.

Para ello, los k-popers que lo deseen deberán o descargar la app de ZEPETO, disponible tanto para Android como para iOS o la de Weverse, que también ofrecer servicios para ambos sistemas operativos y que está especializada en contenidos para fans.

Pendientes del servicio militar

Los miembros de BTS llevan un buen tiempo pendientes de la posibilidad de que les toque embarcarse en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur que les llevaría entre 18 y 21 meses, pero todo apunta a que finalmente se librarán gracias al hecho de ser embajadores de Busan.

El alcalde de esta ciudad ha propuesto que la banda se convierta en embajadora de la ciudad de cara a la Expo Universal como forma de "pago" al estado para librarse de lo que en España se conocía como 'la mili'. De esta manera, el grupo se acogería a lo que sería el servicio militar alternativo reservado para atletas y artistas que ayudan a elevar el prestigio nacional y el avance cultural.