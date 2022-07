J-Hope (BTS) muestra su lado más oscuro en ‘MORE’, su nueva canción en solitario

Los fans de BTS están de enhorabuena. J-Hope, uno de los integrantes del grupo, ha estrenado su nueva era como solista. Lo ha hecho después de que su compañero Jungkook se haya aliado a Charlie Puth para deleitarnos con Left And Right, un tema que no ha tardado en reunir millones de reproducciones en las plataformas.

Para esta ocasión, J-Hope nos ha traído un adelanto de Jack In The Box, su álbum que verá la luz próximamente. Se trata de MORE, un tema que une los estilos de hip hop y punk rock para mostrarnos su faceta más oscura.

Los looks que el artista luce para la ocasión están protagonizados por un estilo emo y rebelde que aportan una sensación aún más oscura. El concepto del clip de MORE está relacionado con una caja y con todas las emociones que pueden vivirse dentro de ella.

En su letra, nuestro protagonista expresa su deseo de convertirse en un artista de éxito, pero él es consciente de que la fama y el dinero no les resulta necesarios en su vida. También hace referencia a sus compañeros de profesión, quienes le dan "aire" para respirar.

El lanzamiento de MORE ha tenido una gran acogida en las plataformas digitales. De hecho, ya supera los 7 millones de reproducciones en Youtube en tan solo unas horas. Una cifra que estamos seguros que va a aumentar con el transcurso de los minutos.

MORE es el primer lanzamiento de J-Hope en esta nueva era de BTS. Ocurre semanas después de que el grupo haya anunciado un descanso temporal que les ayudará a coger aire y reunir fuerzas para volver con más ganas e historias por contar que nunca. Como mencionamos en líneas anteriores, Jungkook ha sido el primero en estrenarse y ahora ha sido J-Hope el que ha mostrado su primer avance de esta etapa en solitario.