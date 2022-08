Harry Styles vuelve a España en 2023: LOS40, emisora oficial de su gira Love On Tour

Harry Styles lleva más de un año girando por todo el mundo y así seguirá siendo el próximo curso. El cantante británico, que continúa saboreando los éxitos de su tercer álbum de estudio, Harry’s House, volverá a Europa en 2023 con su Love On Tour y, como no podía ser de otra manera, pasará por nuestro país para deleite de los fans españoles.

El cantante de As It Was ha anunciado que el próximo año hará dos shows en España. El primero será en Barcelona. El 12 de julio, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ofrecerá su primer concierto en la Ciudad Condal (el último fue en 2018). Dos días más tarde, el 14 de julio, se reencontrará con el público de Madrid en el nuevo Espacio Mad Cool.

Lo mejor de todo es que LOS40 vamos a ser la emisora oficial de la gira y, por lo tanto, podremos disfrutar de Harry Styles en estos dos conciertos con los que el también actor volverá a conquistarnos una vez más. Ahora bien, ¿tú también quieres ser partícipe de esta experiencia que promete ser inolvidable? Presta mucha atención a lo que te vamos a contar a continuación.

Si quieres conseguir una entrada para ver a Harry Styles en Barcelona o en Madrid tienes que registrarte como usuario en la web de Live Nation. Solo así podrás acceder a la preventa que sale el próximo jueves 1 de septiembre a las 10:00 horas. Si no consigues tu ticket aquí no te preocupes porque la venta general se realizará el viernes 2 de septiembre, también a las 10.00 horas. En este caso, habrá dos puntos de venta: Live Nation y Ticketmaster.

Videoclip oficial de 'As It Was'

La gira Love On Tour, la segunda de su carrera en solitario, empezó para promocionar su álbum Fine Line. Sin embargo, también decidió mantener la marca de esta gira para Harry’s House, su último trabajo. Por lo tanto, los afortunados que acudan a cualquiera de las dos citas podrán disfrutar en directo de Harry Styles cantando temas tan populares como As It Was, Late Night Talking y Music For a Sushi Restaurant, pero también hits imprescindibles de su discografía como Watermelon Sugar, Adore You y Sign of the Times.

No dejes pasar esta oportunidad y saca tu entrada para ver a Harry Styles en Barcelona o Madrid. ¡No te lo puedes perder!