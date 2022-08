Harry Styles vuelve a España: ¿dónde y cúando comprar entradas para sus conciertos de Madrid y Barcelona 2023?

Harry Styles ya se había ganado el corazón del gran público, pero después de su Harry’s House ya no hay quien se le resista. El artista británico, que saltó a la fama gracias a la boyband One Direction, enamoró a su público español el pasado 29 de julio de este 2022 en Madrid y se ha planteado volver a hacerlo en 2023.

Después de varios años de parón por la pandemia de coronavirus Styles ha vuelto más fuerte que nunca. No contento con abordar su gira mundial Love on tour de 2022, el autor de Watermelon Sugar acaba de anunciar que el 2023, como parte de esta misma gira, volverá a pasar por España. Y esta vez, dará dos conciertos, no solo uno.

En concreto, el 'Love on tour' de 2023 de Harry Styles, del que LOS40 es emisora oficial, pasará por el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona el día 12 de julio y por el Espacio Mad Cool de Madrid dos días más tarde, el 14 de julio de 2023.

¿Cómo y cuándo comprar las entradas para Harry Styles?

Las entradas para los conciertos de Harry Styles en Barcelona y Madrid de la gira 'Love on tour' de 2023 se podrán comprar a partir de las 10:00 horas del próximo día 2 de septiembre a través de dos únicos puntos de venta: la web de Livenation.es y la de Ticketmaster.

Eso sí, los más fans podrán adquirir sus entradas en la preventa un día antes. El jueves 1 de septiembre a partir de las 10:00 horas.

Harry Styles ya trabaja en su nuevo disco

Aunque Harry se encuentra sumergido en su gira, también tiene tiempo para componer. Él mismo ha desvelado hace solo unos días que, aunque solo han pasado tres meses del lanzamiento de Harry’s House, ya ha vuelto al estudio de grabación para continuar trabajando.

El artista no ha dado más detalles sobre lo que será su cuarto álbum de estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante los próximos días el británico tiene varias citas sobre los escenarios de Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Austin, es posible que esté aprovechando su estancia en Estados Unidos para ir dándole las primeras pinceladas a su nuevo disco.

Para ir calentando: dos nuevas películas

La próxima vez que podamos disfrutar de Harry Styles en directo en nuestro país el artista, haciendo gala de lo muy polífacético que es, habrá trabajado, además de en nueva música, en al menos dos proyectos audiovisuales. Pues, en menos de un mes el cantante estrenará en España la película en la que se ha puesto en manos de su chica, Olivia Wile y que se titulará No te preocupes querida; y el próximo noviembre llegará a los cines My Policeman, un filme dirigido por Michael Grandage en la que Harry dará vida a un policía que tiene la oportunidad de arreglar un daño causado en el pasado.