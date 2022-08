Georgina Rodríguez se lanza a hacerse su primer tatuaje

Georgina Rodríguez se ha lanzado a hacerse un tatuaje. A sus 28 años, la modelo e influencer de Jaca ha decidido perder la virginidad e lo que se refiere a la inyección de tinta y, poniéndose en manos del tatuador Beni, ubicado habitualmente entre Madrid y Málaga, para que este le dibuje un pequeño ángel que sostiene una media luna en el antebrazo.

La modelo y pareja del conocido futbolista Cristiano Ronaldo no ha escatimado en gastos para vivir esta experiencia. Y lejos de acercarse hasta el estudio de Málaga en el que el tatuador trabaja habitualmente, ha decidido llevárselo con ella, sus amigos y su familia a Cerdeña, para disfrutar allí de una sesión de tinta en medio de unas vacaciones de ensueño.

Respecto al tatuaje, de momento Georgina no ha explicado su significado ni tampoco ha mostrado el resultado final del trabajo de Beni. Sin embargo, gracias a lo que se puede ver en las fotografías que ella misma y el artista han subido a las redes sociales, podemos saber que se trata de un pequeño angelito que bien podría representar al bebé que ella Cristiano Ronaldo perdieron al nacer el pasado mes de abril.

'Las queridas' se han sumado al equipo tatuaje

Si algo hemos aprendido con la primera temporada de la docuserie de Netflix Soy Georgina es que la influencer nunca viaja sola y esta vez no iba a ser una excepción. En este viaje por Italia impregnado de tintan no han faltado sus queridas; y es que, aunque estas no nos han mostrado los diseños escogidos para que Beni les tatúe, sí hemos podido ver cómo Iván García, uno de los amigos más íntimos de la de Jaca, se ha puesto también en manos del tatuador, al igual que Elena Pina, la mano derecha de la modelo.

¿Veremos el proceso en Soy Georgina 2?

Georgina Rodríguez y el equipo de Netflix ya llevan unos meses trabajando en la segunda temporada de la docuserie sobre la modelo. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto a Gio, como la llaman sus más íntimos, acudir a grandes eventos seguida por una cámara de televisión que parece que no se despega ni un minuto de ella.

Un ejemplo de ello fue el primer concierto que Rosalía dio en el WiZink Center de Madrid el pasado mes de julio en el marco de la Motomami World Tour. Aquel día Georgina acudió a la que ha sido una de las grandes citas musicales del año junto a sus hijos, sus guardaespaldas, algún que otro amigo y por supuesto, un cámara de Netflix que no se despegó de ellos ni un momento.

¿Querrá decir esto que quizá en la segunda temporada la veremos también taturase? La verdad es que de momento no podemos saberlo. Quizá Netflix ya haya puesto punto final al rodaje y este episodio de sus vidas se quede fuera. ¡Nos tocará esperar a que se estrene para verlo!