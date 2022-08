India Martínez y Melendi ponen fecha a su nueva colaboración

El final de las vacaciones de verano y el regreso a la rutina para millones de españoles será algo más llevadero gracias a India Martínez y Melendi. Porque ambos artistas han puesto fecha a su nueva colaboración que llevará por título Si ella supiera. Afortunadamente sólo tendremos que esperar al próximo 2 de septiembre para disfrutarla al completo, justo para la 'operación retorno'.

No es la primera vez que ambos artistas colaboran en un tema. Hay que recordar que hace unos meses ya os contamos que su encuentro creativo había dado0 como primer fruto de su trabajo en el estudio una canción que se llamó No llores por mí aunque por ahora no ha visto la luz (y tampoco sabemos si ha mutado a Si ella supiera).

De hecho, la fecha de lanzamiento ha llegado después de que ambos artistas ya nos ofrecieran un breve adelanto de lo que podemos esperar en esta canción. Un tema que tratará del amor y que, por lo poco que se ha podido escuchar, será un precioso medio tiempo de corte pop con aires flamencos: "“ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos / ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo / si ella supiera que estando contigo, desaparece todo lo prohibido / si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos" dice la letra que cantan ambos intérpretes.

Su buena sintonía ya la habían demostrado a través de sus redes sociales donde han compartido imágenes de sus sesiones en el estudio de grabación, creando canciones, versionando clásicos de su carrera como Con solo una sonrisa, o simplemente dando y cortando palmas por el puro arte de disfrutar de la música.

No nos extraña que ambos artistas hayan trabado amistad y colaboración musical ya que desde hace años mantienen una relación y se han convertido en dos de los grandes nombres del pop en nuestro país con dilatadas carreras en las que han sabido mantener sus señas de identidad pese al cambio de tendencias.

Ahora solo nos queda esperar para ver cómo han trasladado su química a la canción Si ella supiera y al videoclip musical para el que ya hemos empezado la cuenta atrás. La artista no puede estar más ilusionada ante esta nueva etapa en su carrera musical de la que ya dejó algunas pistas hace unos días en sus redes.

"Quiero contaros algo: Hoy os voy hacer un adelanto, os voy hacer ese regalo porque estamos apunto de lanzar una canción nueva y un disco nuevo" explicó India Martínez. Si ella supiera es la primera canción de ese nuevo disco del que momento se desconocen más datos.