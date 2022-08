Abraham Mateo lanza una cover actualizada del hit de Luis Miguel ‘Ahora te puedes marchar’

Abraham Mateo acaba de cumplir 24 años. Desde LOS40 hemos querido celebrarlo repasando los logros que ha conseguido a lo largo de su trayectoria. Él, a cambio, ha regalado a sus fans una versión muy especial de un clásico del pop.

Ha hecho una cover del éxito de Luis Miguel de 1987 llamado Ahora te puedes marchar. El malagueño ha mantenido la esencia de la original (en español) y ha actualizado el tema en parte, aunque aportando esos sonidos ochenteros que tanto nos gustan y que ya han sonado en Quiero decirte, su colaboración con Ana Mena.

"Pelotazooooooooo 🔥 Fue un éxito con Dusty Springfield. Lo volvió a ser con Luis Miguel y ahora lo será contigo, hermanito!!!! ❤️", ha comentado nuestro Tony Aguilar en un reciente post del artista.

Lo más novedoso de esta versión es el videoclip, que está grabado en vertical especialmente para TikTok. En blanco y negro y a través de un plano secuencia, vemos al cantante realizar una coreografía sencilla, la cual da la sensación de ser improvisada, para reafirmarse en lo que dice la letra. En un momento dado, su pareja -de baile- aparece para dedicarle unas palabras:

Y ahora me llamas,

me quieres ver.

Me juras que has cambiado y que quieres volver

Si no supiste amar,

Ahora te puedes marchar Luis Miguel - "Ahora te puedes marchar"

Lo cierto es que el vídeo musical de Luis Miguel también cuenta con una buena coreografía. ¿Qué versión de las dos te gusta más? ¿La original o la de Abraham Mateo?

I only want to be with you, la original

Ahora te puedes marchar es la versión en español de I only want to be with you, canción escrita por Ivor Raymonde y Mike Hawker, que se convirtió en el primer single lanzado por la cantante de soul Dusty Springfiel en 1963.

La británica se convirtió en los 70 en un símbolo para el colectivo LGTBIQ+, concretamente, para las lesbianas. Su relación sentimental más famosa fue la que tuvo con la tenista Billy Jean King.