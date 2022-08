Abraham Mateo cumple 24 años y lo celebramos repasando sus principales logros

Empezamos a conocer a Abraham Mateo cuando solo tenía 7 años y actuó por primera vez en Veo Veo. Ahora estamos celebrando su 24 cumpleaños... ¡cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando íbamos por la calle cantando Señorita o disfrutando de sus bailes cuando todavía llevaba su inseparable gorra.

Cantante, compositor, productor, bailarín y actor, el artista lo tiene todo y ha conseguido triunfar en todas sus facetas. Desde componer para artistas como Belinda o Juan Magán hasta trabajar en colaboraciones con Jennifer López o 50 Cent.

Gracias a esto se ha posicionado como uno de los artistas estrella tanto en España como fuera de nuestras fronteras, algo que para él es un sueño cumplido: “Estoy emocionado en poder llevar mi sonido europeo, español y latino a más oyentes estadounidenses. Algunas de mis mayores inspiraciones musicales son de los Estados Unidos”, así lo explica en su página web oficial.

“Quería hacer feliz a mis seguidores”

Como todos los artistas, Abraham Mateo también tuvo unos comienzos en los que tenía que encontrar su sonido y buscar lo que le gustaba. En su caso fue con Abraham Mateo, el primer disco que lanzó el 4 de diciembre de 2009 con apenas 11 años.

Pero no fue hasta que fichó con Sony Music Spain y publicó AM, su segundo trabajo de estudio, y entonces consiguió ser reconocido entre el público. Incluso, llegó a ser telonero de One Direction en Where We Are Tour en países como Perú, Chile y España. Aquí interpretó una de sus canciones estrella con la que cautivó a todos sus fans: Señorita.

Abraham Mateo / Goyo Conde/Getty Images

Él mismo señaló en una entrevista en LOS40 que se trataba de un single un poco cursi: "Era ñoño, para qué nos vamos a engañar. Soy muy romántico y enamoradizo desde pequeño. Esa sensibilidad la expresaba a través de mi música. Yo solamente quería hacer feliz a mis seguidores, los cuales muchos eran de fuera de España ".

A pesar del éxito que cultivó, recibió muchas críticas en nuestro país: “Era muy pequeño y no quería darme cuenta de las cosas malas, pero sabía que estaban ahí. Aprendí que uno tiene que dejar de lado esos comentarios malos. Señorita me dio muchas alegrías, me permitió comprar mi casa en Madrid con 16 años y reunir ahí a toda mi familia”.

Carrera televisiva

Además de su carrera musical, Abraham también ha estado inmerso en multitud de trabajos televisivos y cinematográficos. Algunos de estos proyectos están estrechamente relacionados con la composición, pues en muchas ocasiones ha creado la banda sonora de películas como Frozen o Los Minions.

También ha participado en películas y series como Días Sin Luz, Dreamland o en el documental de Raphael. Parece que el gaditano vale para todo y quién sabe, quizás un día lo veamos en la gran pantalla.

Carrera musical actual

Después de repasar sus inicios debemos mirar al futuro y pensar en lo que podría estar preparando dentro de su música. En primer lugar, hace unos días consiguió el disco de oro junto a Ana Mena con su colaboración Quiero Decirte. Esto confirma lo que nos contó hace unos meses en nuestros estudios: “Estoy en un buen momento de mi vida. Creativamente estoy en el mejor momento. No paro de componer. Estoy en el estudio haciendo unos temas increíbles”.

Esta etapa viene marcada con sonidos muy característicos y propios del gaditano: “Me siento muy a gusto con las canciones que voy a sacar. Tanto con Vamos que nos vamos como con las otras que vienen siento que estoy haciendo algo muy de verdad, muy melódico y muy ochentero. Tengo mi carpeta de sonido preparada porque este momento lo tenemos que aprovechar”.

Estamos seguros que vamos a tener Abraham Mateo de sobra para los próximos meses y años, por lo que ahora solo podemos felicitarle, tanto por su cumpleaños como por todo lo que está consiguiendo gracias a su talento.