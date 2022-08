10 curiosidades sobre Lizzo: su lucha por ser artista, referente ‘body positive’ y carrera de éxito

Lizzo es una de las artistas más reconocidas, actualmente, en la industria musical. Éxitos como Good as Hell, Juice o el reciente About Damn Time han posicionado a la cantante como una de las más influyentes no solo musicalmente hablando, sino también a nivel de activismo. Por eso y para conocerla un poco más, te contamos 10 curiosidades sobre ella:

1. Infancia

Melissa Viviane Jefferson es el nombre real de la artista. Nació el 27 de abril de 1988 en Detroit, Estados Unidos. Cuando tenía 10 años, su familia y ella se mudaron a Houston para continuar su vida. Allí comenzó a desarrollar su amor por la música y aprendió a tocar la flauta, un don que mantiene en la actualidad.

¿De dónde viene Lizzo? Su nombre artístico no es algo que decidiera una vez introducida en la industria musical, sino que se lo puso en su etapa de secundaria. En el instituto creó junto a sus amigos el grupo Cornrow Clique y fue entonces cuando decidió que tenía que llamarse de otra manera que no fuera Melissa. Para ello, se inspiró en la canción de Jay-Z, Izzo (H.O.V.A) hasta llegar a la denominación que todos conocemos.

2. Estudios

Lizzo ingresó en la Universidad de Houston para estudiar la carrera de Música Clásica. Tenía muy claro que esta parte artística tenía que ser una pieza clave en su vida y no dudó ni un segundo en formarse. Sin embargo, antes de comenzar el tercer curso, se vio obligada a abandonar por los problemas económicos que padeció su familia, tras el fallecimiento de su padre. ¡Incluso tuvo que vivir un tiempo en un coche!

3. Lucha por ser artista

Aunque tuvo que abandonar sus estudios universitarios, Lizzo no se dio por vencida y continuó luchando por su sueño de ser artista. En 2011, se mudó a Mineapolis, donde comenzó a tocar en diferentes grupos de música soul. Fue ahí cuando un sello discográfico independiente se fijó en ella y la fichó. Gracias a ello, en 2013, lanzó su álbum debut: Lizzobangers.

4. Álbumes

Después de Lizzobangers, vinieron cuatro trabajos más y una consolidación en la industria musical. Su segundo álbum se llamó Big Grrrl Small World, pero fue entonces cuando una discográfica más reconocida a nivel mundial se fijó en ella y comenzó el ascenso hacia el éxito.

Lizzo - Good As Hell (Video)

Primero, un EP, Coconut Oil, el cual tiene temas tan conocidos como Good as Hell. Después, Cuz I Love You, su tercer disco y con el cual ha obtenido nominaciones tan importantes como la de los Premios Grammy. Su último álbum ha sido estrenado este mismo 2022, Special.

5. Seguridad en su triunfo

Pocas veces, podemos ver a las personas confiadas al máximo de que triunfarán en aquello que aman. Sin embargo, Lizzo lo sabía desde que comenzó en la industria y no dudó en compartirlo en sus redes sociales allá por el 2015. Cuando era telonera de Sleater-Kinney, la artista puso en su cuenta de Twitter: “Atención: voy a ser yo en cada etapa --- Grammys, al patio trasero de tu abuela”. Digamos que esa profecía sí se cumplió.

Heads up: imma be me at every stage--- Grammys, to ya granny's backyard. — FOLLOW @YITTY (@lizzo) September 16, 2015

6. Premios Grammy

Como decía esa profecía, sí ha conseguido coronar los Premios Grammy y no solo con un galardón, sino con tres. 2020 fue su año y es que logró ocho nominaciones, siendo la más nominada en esa edición. Al final, ganó tres de ellos: Mejor Interpretación Vocal Pop Solista (Truth Hurts), Mejor Álbum Urbano Contemporáneo (Cuz I Love You) y Mejor Interpretación Vocal de R&B Tradicional (Jerome).

No ha vuelto a recibir ninguna nominación más, pero hay que estar muy atentos a la próxima edición, ya que con Special viene pisando muy fuerte.

7. Tiene su propio reality show

La artista tiene también su propio reality show. Se llama Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls y está disponible en Prime Video. Consiste en encontrar a las mujeres elegidas que le acompañarán en su próxima gira como cuerpo de baile. Para ello, son 13 las aspirantes a conseguirlo.

Como novedad, el programa prepara su segunda temporada.

8. Próximamente un documental

No es de extrañar que Lizzo tenga su propio documental. Hay una cantera de artistas que han decidido contar sus vivencias a través de uno y ella no iba a ser menos. Aunque aún no hay título ni fecha confirmada, se espera que en otoño de 2022 HBO Max lance dicha pieza audiovisual. Estará dirigida por Boug Pray y contará las diferentes etapas por las que se ha tenido que enfrentar la cantante durante su vida: infancia, salud mental, fama, críticas... ¡No hay que perdérselo!

9. Referente en ‘Body Positive’

Más allá de artista, Lizzo también es una auténtica referente para muchas mujeres. Su visibilidad como personaje público ha servido para que rompiera con todo lo establecido y que se empezara a normalizar las tallas grandes. Además de mostrarse orgullosa de su físico, no duda en mandar mensajes de aceptación del propio cuerpo y es una verdadera activista en todo lo relacionado con el “body positive”.

10. Fan de Sailor Moon

Para terminar con las 10 curiosidades sobre Lizzo, nos adentramos en su faceta fan. Desde pequeña, la artista se ha mostrado muy fan del manga y del anime, en concreto, del de Sailor Moon. Es por ello, que a día de hoy sigue mostrándose seguidora de todo lo relacionado con dicho personaje.