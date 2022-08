Lalo Ebratt ejerce de la policía del flow con sus propios looks

Lalo Ebratt marca tendencia allá por donde va con ese flow que su público admira. El artista urbano se atreve a mezclar colores y estilos según el día, por lo que se ha convertido en todo un referente dentro de la moda. En LOS40 tuvimos la oportunidad de jugar con él y charlar sobre estos outfits que no han pasado desapercibidos para nadie.

Como no podía ser de otra forma, el cantante aceptó las reglas y terminó hablando de su boda, de quién crea estos estilismos e, incluso, de las consecuencias de sus conjuntos. “A la gente le incomoda casi siempre lo que llevo puesto, quizá porque no están acostumbrados”, explicó en LOS40 Urban. Sin embargo, nada le detiene y marca tendencias con prendas que poca gente se atrevería a poner. Como él mismo dice: “Yo soy la moda”.

Desde trenzas azules y verdes a un traje de oso de peluche, estos son algunos de los looks a los que Lalo se ha enfrentado en este juego. En el vídeo podemos ver como el cantante urbano se siente de los más cómodo explicando de donde son sus prendas de vestir: de Louis Vuitton a Swarovski pasando por una diadema Supreme. Estas son algunas de las marcas que más usa.

Sus looks lo tienen todo, tanto brillos como colores que cualquiera pensaría que no van a combinar, pero el colombiano confesó que quiere “revolucionar un poco más” con sus outfits. Dejando la vergüenza fuera de los estudios, Lalo contó todos los secretos de sus estilismos más míticos y que van a ser difíciles de olvidar. ¿Quieres ver cómo ser un auténtico influencer en la moda más arriesgada? ¡Dale al play y no te lo pierdas!