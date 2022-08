Aitana sigue cosechando éxitos: primer Disco de Oro de ‘Quieres’ y séptimo Platino de ‘Mon Amour Remix’

Aitana sigue consolidándose como una de las artistas más importantes de nuestro país y es que no para de sumar hitos a su carrera. Está a punto de comenzar su gira 11 Razones Más Tour, la cual tiene todos los conciertos prácticamente con el cartel de sold out. Sin embargo, su éxito también se traduce en números y no nos extraña con la cantidad de temazos que lanza.

El último de ellos ha sido Quieres, una colaboración muy potente con otras dos titanas que están arrasando en la música: Emilia y Ptazeta. Hace poco más de un mes que lanzaron este hit que es imposible quitarse de la cabeza, gracias a su estribillo tan pegadizo: “dime si me quieres, si quieres algo conmigo, si quieres conmigo puedes, puedes ser más atrevido”.

Aitana, Emilia, Ptazeta - Quieres

Como no podía ser de otra manera y acostumbrados a lo que consigue Aitana en poco tiempo, Quieres ya ha conseguido su primer certificado. La catalana, Emilia y Ptazeta han logrado que este tema sea Disco de Oro en España, con más de 30.000 copias vendidas en las cinco semanas iniciales desde su lanzamiento.

Sin embargo, no es el único certificado que ha conseguido Aitana esta semana. Otro de sus éxitos ha vuelto a cosechar uno nuevo y marcarse un récord, a pesar de llevar más de un año estrenado. Se trata de Mon Amour Remix, la colaboración entre la artista y Zzoilo, la cual ha logrado ser la canción con más certificaciones públicamente con 420.000 copias vendidas. ¿Esto por qué se produce? Porque el hit ha sido reconocido con su séptimo Disco de Platino en España. ¡Felicidades! ¿Llegará pronto el Diamante?

INFO CHART: El séptimo platino convierte a Mon Amour Remix de @zz0ilo y @Aitanax en la canción española con más venta oficial certificada en canciones con 420K unidades. No es la canción española más vendida, pero sí la de cifra más certificada públicamente pic.twitter.com/PPnFebzN7b — Vinilo Negro (@VNegro2) August 29, 2022

Aitana no para de cosechar éxito tras éxito y seguirá siendo así. La cantante se encuentra preparando su próximo disco y para ello, se ha metido en el estudio de grabación con varios productores y artistas importantes. Ya está confirmado que está trabajando con los argentinos Big One y FMK. Este último, tal y como confirmó en una entrevista para LOS40 Urban, escribió algunas canciones para la catalana que verán la luz próximamente. ¡Qué ganas!