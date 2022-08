‘The Last of Us Parte I calienta’ su lanzamiento comparando el original vs remake

Sony ha presentado el resultado final de The Last of Us Parte I, el remake del éxito mundial de 2013, que verá la luz el próximo 2 de septiembre. La compañía además ha mostrado el crecimiento de Naughty Dog, el estudio de desarrollo del videojuego, en los últimos 10 años. Esta década de logros y crecimiento tecnológico se ha canalizado a través de la potencia de PlayStation 5 para rediseñar el clásico desde cero.

La pregunta sobre qué diferencia a The Last of Us Parte I del título estrenado en 2013, o de The Last of Us Remasterizado, ha sido una común entre los fans del juego. En este contenido, Shaun Escayg, director creativo del juego, expone el punto de vista del estudio: "En mi opinión, lo que hace que esto sea un remake y no una versión mejorada es la suma de sus avances. No se trata simplemente de los mismos personajes, entornos, dirección artística etc. en un hardware superior. Lo hemos rediseñado completamente todo, desde la dirección artística, la iluminación, la tecnología [de iluminación] hasta los diseños de los personajes. Hemos puesto en práctica todo lo que hemos aprendido en la última década desde que lanzamos el original y hemos utilizado esa nueva tecnología para crear algo que se mantenga fiel al original pero rediseñándolo para adaptarlo a la actualidad" explica.

Además, el combate y el sonido también han visto mejoras. La obra original se aseguraba de que no hubiera dos batallas y dos partidas iguales, The Last of Us Parte I expande esto a un nivel superior gracias al hardware de PlayStation 5. Así lo asegura John Bellomy, el programador principal: "Podría decirse que muchos de los cambios en el sistema de combate se han logrado cogiendo elementos que teníamos que combinar [en el original]. Hay secuencias en el juego original que han sido establecidas previamente y que funcionan de un modo muy concreto. En The Last of Us Parte I cogimos esos combates y aplicamos el motor de la IA y una serie de herramientas para hacerlos más realistas", comenta.

El remake The Last of Us Parte I sacará partido de las características únicas de PlayStation 5, como los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. Además, dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS.

We sought to make The Last of Us Part I authentic to the original -- while leveraging all the newest PS5 tech we could have only dreamed of almost 10 years ago.



Take a deeper dive into rebuilding The Last of Us Part I on the @PlayStation blog: https://t.co/jtBXj30Y8l pic.twitter.com/epQO7JX5Uz — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 29, 2022

The Last of Us Parte I llega a PS5 el próximo 2 de septiembre y ya está disponible para reservas a través de PlayStation Store. El título basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje.