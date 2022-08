El salto, un nuevo movimiento climático

¿Qué 6 cambios en tu vida pueden ayudar a evitar la crisis climática?

Según un estudio, si los gobiernos y los ciudadanos con más recursos hacen pequeños cambios en su vida, en su modo de consumir y en su relación con el planeta, el impacto en la reducción de las emisiones sería enorme. Desde el Eco de LOS40 te los presentamos. Pero recuerda: la clave está en no agobiarse.

Para algunos quizás no sea un cambio tan pequeño en su estilo de vida, para otros puede ser un gran esfuerzo, pero lo que está claro es que para el futuro del planeta, para nuestro futuro, estos 6 cambios, aunque se hagan solo unos meses, son definitivos.

La investigación, realizada a principios de este año, la realizaron académicos de la Universidad de Leeds, la analizaron expertos de la firma de ingeniería global Arup y fue supervisada por el grupo de ciudades del mundo C40. Gracias a ella se dió con seis posibles compromisos con los que se podrían reducir una cuarta parte de las reducciones de emisiones, y así mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 Cº.

Los gobiernos y el sector privado tienen el papel más importante que desempeñar, pero las personas y las comunidades, sobre todos los que tienen un nivel de vida mayor, pueden marcar una gran diferencia"

El salto

Esta investigación sirvió como punto de partida para la formación de un nuevo movimiento climático llamado The jump (El salto) que ha adoptado estas seis claves a seguir, y que pretende persuadir y apoyar a las personas con más recursos económicos para que los lleven a cabo. Según su creador, Tom Bailey, "la investigación deja claro que los gobiernos y el sector privado tienen el papel más importante que desempeñar, pero también queda igualmente claro a partir de este análisis que las personas y las comunidades, sobre todos los que tienen un nivel de vida mayor, pueden marcar una gran diferencia".Estás seis posibles acciones, que se pueden llevar a cabo durante uno, tres o seis meses por parte de las personas que viven en países acomodados -y que, sobre todo, si no se puede no hace falta que se cumplan a rajatabla- son las siguientes:

Los 6 cambios

- Intenta hacer una dieta cuanto más vegetariana mejor, con cantidades saludables e intentando evitar el desperdicio.

No hay que agobiarse, pero si tener conciencia de que cada pequeño gesto, cuenta”

- Si puedes, no compres más de tres prendas nuevas al año. Utiliza tu armario, compra menos ropa, pero de mejor calidad.

- Si te compras un producto electrónico, intenta mantenerlo durante, al menos, siete años.

- Sería aconsejable no hacer más de un vuelo de corta distancia cada tres años. Y un vuelo de larga distancia cada ocho.

- En la medida de lo posible, deshazte de tus vehículos a motor. Si no es posible, intenta utilizarlos lo menos posible y conserva tu vehículo actual durante más tiempo.

- Haz al menos un cambio de vida para avanzar hacia una sociedad menos contaminante, como pasarte a una energía verde, consumir menos energía o aislar tu casa.

Como puedes ver, algunos de estos cambios pueden ser bastante complejos de adoptar debido a la inercia de nuestra manera de vivir, pero hay que tener una cosa clara: no hay que agobiarse, pero si tener conciencia de que cada pequeño gesto, cuenta.

No hay que agobiarse, pero si tener conciencia de que cada pequeño gesto, cuenta.”