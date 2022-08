'Midnights' de Taylor Swift no se libra de los memes

Desde que Taylor Swift revolucionase al mundo entero la madrugada del pasado lunes 29 de agosto con el anuncio de la llegada de su décimo álbum de estudio tras llevarse a casa el galardón a Mejor Vídeo del Año en los VMA por su canción All Too Well (Ten Minute Version), pocos son los detalles que se han revelado de este nuevo proyecto.

La propia Taylor era la encargada de dar más datos durante esa misma medianoche: el disco se llamará Midnights, se lanzará al mercado el próximo 21 de octubre y estará compuesto de 13 temas, completamente desconocidos por el momento.

"Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos" publicaba en su cuenta de Instagram, dedicando cada una de las canciones a una noche de insomnio que le ha acompañado a lo largo de su vida personal y profesional.

Sin embargo, con el paso de los días poco a poco vamos siendo conocedores de más datos. Por ejemplo, que la cantante ya reveló el nombre del disco cuando anunció la llegada de This Love (Taylor's Version), que aparecería dentro de la banda sonora de la serie The Summer I Turned Pretty, donde podemos ver la palabra "midnight" con las letras separadas por espacios.

Del mismo modo, Blake Lively, una de sus mejores amigas y directora de su videoclip I Bet You Think About Me, publicaba el pasado noviembre una foto con el mensaje: "Not a lot going on at the moment", una frase con la que Taylor Swift habría dado pistas de su trabajo en sus dos álbumes anteriores, Folklore y Evermore.

Pero si hay algo que caracteriza a cualquier noticia de éxito en redes sociales y que la consolida como tema de conversación entre el público es la creación de los memes. Algo de lo que Midnights de Taylor Swift no se ha librado y que, en España, ha tenido una gran acogida cuando hemos visto a los usuarios recrear la portada utilizando a personajes de los programas del corazón (Terelu, María Patiño) o de grandes series de televisión (Aquí no hay quien viva) para recrear la portada del nuevo álbum.

Sin duda una gran imaginación y sentido del humor que nos ha hecho soltar más de una carcajada, al ver a personajes tan queridos formar parte del universo de la de Tennessee, y que desde luego amenizan la espera de cara a la llegada del 21 de octubre. ¡Estamos contando los días!