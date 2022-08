Taylor Swift anuncia la llegada de su nuevo álbum durante su discurso a Mejor Vídeo del Año en los VMA 2022

Taylor Swift ha sido sin duda una de las grandes protagonistas de la madrugada de este lunes 29 de agosto, cuando tenía lugar la entrega de premios de los MTV Video Music Awards. La de Tennessee lograba llevarse a casa tres galardones, entre ellos el más importante de la noche: el premio al Mejor Vídeo del año por All Too Well (Ten Minute Version).

En su discurso, la solista agradecía todo el amor recibido a la canción y a la regrabación de Red con el anuncio de la llegada de su nuevo álbum: "Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de este momento que no hubiese sido posible hacer este corto si no fuese por vosotros, los fans".

"Porque no hubiese sido capaz de regrabar mi álbum si no fuese por vosotros. Me animásteis a hacerlo. Y la verdad es que le he estado dando vueltas, y dado que habéis sido tan generosos de darnos esto (las votaciones de los premios se realizan de manera popular), pensé que sería un momento divertido para anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre. Y os contaré más a medianoche" finalizaba la artista entre los gritos de todos los asistentes, que no daban crédito de la noticia.

Dicho y hecho. Con la llegada de las doce de la noche Taylor Swift publicaba en sus redes sociales la portada de Midnights, así como un breve prólogo en el que describe lo que podremos encontrarnos en su décimo álbum de estudio.

13 noches de insomnio

"Nos mantenemos despiertos enamorados y con miedo, con confusión y llorando. Permanecemos mirando a las paredes y bebemos hasta que nos devuelven la conversación. Nos retorcemos en nuestras jaulas autoimpuestas y rezamos para que no hagamos -justo en este minuto- algún fatídico error que altere nuestra vida".

"Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que nos hemos aventurado y torcido y decidido mantener las linternas encendidas y empezar la búsqueda - esperando que quizás, el reloj se pare en las doce... nos encontraremos".

"Midnights, las historias de 13 noches sin dormir desperdigadas por mi vida, llegará el 21 de octubre. Encuéntrate conmigo a medianoche".

Taylor ha vuelto a demostrar cómo es dueña de cada situación a la que se enfrenta y cómo dar un verdadero espectáculo. Ya tenemos la cita apuntada para el 21 de octubre. ¿Y vosotros?