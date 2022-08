Distopía, frustración y revolución: Matt Bellamy desvela los secretos del nuevo disco de Muse

Llevan más de dos décadas juntos, y ya son nueve discos los que forman parte de su discografía. Muse se ha consolidado como una banda sólida en el panorama musical, y han vuelto a la actualidad con su nuevo álbum, Will of the people, un trabajo que recoge el malestar generalizado de la sociedad ante unos acontecimientos que nunca habríamos pensado vivir. La banda de Matt Bellamy opta por una temática incendiaria, en la que meten el dedo en la llaga y empatizan con el ciudadano medio frustrado y agotado.

El vocalista y líder de la banda explica así la dirección de sus nuevas canciones en una conversación con Zane Lowe en el estudio de Apple Music 1. "Nuestra generación ha visto un cambio enorme. Es como si algo estuviera pasando en Occidente, una especie de colapso, una especie de división ha estado surgiendo. Ahora estamos lidiando con verdaderas amenazas externas. Sentimos que somos parte de esa generación en la que algo va a caer de manera importante", dice Bellamy, con una gran desesperanza en sus palabras.

El británico va más allá, y habla de colapso social, un destino al que no podremos escapar si no ponemos remedio a esta situación. "Creo que la revolución está ciertamente por llegar, ese es el resultado final, es si simplemente desemboca en una especie de Guerra Civil y el caos de alguna amenaza externa, como China, y Rusia se aprovecha de eso, esa es una posibilidad. ¿Podemos crear un cambio aquí, que no sea violento y que no conduzca a una visión autoritaria? Ése es el reto. Ese es el camino que tenemos que intentar recorrer", reconoce el músico, que siempre ha imprimido en sus canciones un fuerte sentimiento político.

No es ajeno a la fuerte polarización de las opiniones políticas de los ciudadanos. "Creo que la única cosa que ambos lados tienen en común, tanto la derecha dura como la izquierda dura y que ambos están de acuerdo es que hay una gran cantidad de corrupción en las élites. Creo que eso es algo en lo que ambas partes pueden estar de acuerdo. Así que idear un nuevo sistema para solucionarlo", considera Bellamy como posible solución de entendimiento.

Muse: 'Will Of The People', Dystopian Predictions, and The Political System | Apple Music

En Will of the people, la banda ha intentado congregar el mayor número posible de voces enfurecidas. Funcionan como himnos de estadio y arengas populares que se contagian con facilidad. La distopía en la que a menudo se refugia Muse vuelve con todo su esplendor en este nuevo trabajo con sabor ya conocido. "Creo que, en el pasado, muchas de nuestras cosas se han centrado en la distopía de ficción, como George Orwell. Soy un gran fan de las películas distópicas de los 80 y, obviamente, he escrito sobre los libros de George Orwell y cosas así en álbumes anteriores", considera en la entrevista.

El truco de la longevidad de Muse

El trío británico ha demostrado a lo largo de los años, desde su fundación en 1994, que es una banda cohesionada que sabe cuál es el secreto del éxito. "La amistad y la hermandad, es como apoyarse unos a otros. Es como si hubiera algo que te une realmente porque hemos estado juntos desde la adolescencia. Ahora mismo somos como el matrimonio más duradero que ha tenido cualquiera de nosotros. Básicamente, los tres hemos estado juntos más tiempo que nadie", reconoce refiriéndose a sus compañeros Christopher Wolstenholme y Dominic Howard.

"Hay un montón de otras personas, gente periférica, amigos, ex-esposas, y todo este tipo de cosas que no quiero decir que hemos dejado en el camino, pero si es gente que ha pasado por nuestro lado. Pero nosotros tres, a medida que pasa el tiempo, nos convertimos en las únicas personas que conocen todos los datos de nuestra vida", recalca el músico.