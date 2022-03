Muse pone fecha al lanzamiento de su nuevo disco, ‘Will of the people’

Es difícil permanecer ajeno a los tiempos que estamos viviendo, en los que la incertidumbre y la inestabilidad hacen que nos planteemos nuestra vida más que nunca, que tomemos decisiones que nunca creíamos haber tomado. Los artistas también sienten esta corriente en su piel, y los proyectos que anuncian suelen nacer desde estos sentimientos. Muse han hablado del lanzamiento de su nuevo disco, cuyas letras estarán influenciadas por esta falta de estabilidad.

Will of the people será el título del nuevo trabajo discográfico de la banda británica. Podremos escucharlo al completo el 26 de agosto, pero ya tenemos disponibles algunos adelantos para ir abriendo boca. El cantante y guitarrista Matt Bellamy ha confirmado que los estará basado en los últimos acontecimientos que vivimos. "Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de insurrección, la democracia occidental tambaleándose, el auge del autoritarismo, incendios y desastres naturales, y la inestabilidad global influyeron Will Of The People, dice en un comunicado. Será la continuación de Simulation Theory, publicado en 2018.

"Ha sido una época preocupante y angustiosa para nosotros ya que el imperio Occidental y el mundo natural, que nos ha acogido durante tanto tiempo, están realmente en peligro. Este disco es un viaje personal a través de esos temores y la preparación hacia lo que vendrá", asegura el músico. Será el noveno disco de estudio de la banda, y ya a principios de año pudimos escuchar su primer single, Won't Stand Down, una propuesta que lleva su sello pero con toques metaleros que pocos esperaban.

MUSE - COMPLIANCE [Official Music Video]

No es el único single que han publicado. Compliance es el último adelanto que podemos escuchar, que también cuenta con videoclip. La propia banda ha hablado de lo que han querido contar en este tema: "Compliance se trata de la promesa de seguridad y tranquilidad que nos venden entidades poderosas en tiempos de vulnerabilidad. Las pandillas, los gobiernos, los demagogos, los algoritmos de las redes sociales y las religiones nos seducen con falsedades engañosas y fábulas reconfortantes. Quieren que nos unamos a su estrecha visión del mundo a cambio de obediencia y haciendo la vista gorda a nuestra propia voz interna de razón y compasión. Solo necesitan nuestro cumplimiento", dicen en un comunicado.

La banda de Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme fue el primer grupo internacional confirmado del Mallorca Live Festival 2022 que se celebrará en el Antiguo Aquapark de Calvià el fin de semana del 24, 25 y 26 de junio de 2022. Muse será también cabeza de cartel dentro del Mad Cool 2022 ya que ha confirmado su presencia el viernes 8 de julio en el evento que se celebrará en el Recinto ferial Ifema de Madrid.