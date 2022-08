Miriam Rodríguez versiona 'La Bachata' con unos versos improvisados donde menciona a Quevedo

El verano de 2022 está siendo muy especial para Miriam Rodríguez. La cantante estrenaba a finales del mes de junio el adelanto del que será su tercer disco, La última función, y ha sido la encargada de poner voz a la canción que anima a la Selección Española Femenina de Fútbol en la Eurocopa 2022. Además, hace algunos días la veíamos compartir escenario con el mismísimo Luis Fonsi en su concierto de La Coruña.

En un periodo de plena experimentación, donde está haciendo pop en mayúsculas para alejarse de la música a la que nos tenía acostumbrados durante sus dos primeros trabajos y seguir evolucionando, la gallega, como cualquier otra persona, también disfruta de las canciones del verano.

La Bachata ft Miriam Rodríguez

Y es que la sesión 52 de Bizarrap con Quevedo y La Bachata de Manuel Turizo, dos canciones que desde hace semanas ocupan el top tres de canciones más escuchadas en Spotify España, parecen estar en bucle dentro de la música que acompaña diariamente a la ex participante de Operación Triunfo 2017.

Tanto es así que durante la noche de este martes 30 de agosto Miriam Rodríguez compartía en sus redes sociales, primero por stories y después en forma de publicación en Instagram y Twitter, unos versos improvisados en torno a La Bachata donde también aparece mencionado el tema del cantante canario, para después dejarnos ver una versión más nostálgica y "cortavenas" del éxito de Manuel Turizo que la gallega cantaba a piano.

Después del estribillo que ya forma parte de la banda sonora de este verano, Miriam Rodríguez interpreta su propio remix cantando: "Que me quiera bien, que me haga saber que soy la primera, la segunda y la tercera también, que la lista de deseos sea tan larga que ni con letra pequeña nos llegue el papel, que solo quiera erizarme la piel y como Quevedo me diga 'Quédate'".

Una versión que solo en Instagram cuenta con más de 240.000 reproducciones y más de 22.000 "me gustas", dando prueba de que ha calado entre sus seguidores y que este estilo de música es una de sus señas de identidad. Soñamos con poder escuchar la versión completa de La Bachata con su voz, ¿ocurrirá en alguno de sus conciertos? Solo el tiempo lo dirá.