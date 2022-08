‘Provenza’ de Karol G, ¿va dedicada a Feid?

Provenza de Karol G es, sin lugar a dudas, una de las canciones del verano. Hasta en 3 ocasiones ha logrado colocarse en lo más alto de la Lista de LOS40 y en las principales plataformas de streaming suma millones de reproducciones. Lo que desconocíamos hasta ahora y está empezando a cobrar mucha fuerza es el posible destinatario de la canción.

Porque al igual que cuando conocimos la crisis de Shakira y Piqué vimos con otros ojos la canción Te felicito junto a Rauw Alejandro, en este caso los rumores de que Feid y la colombiana podrían estar manteniendo una relación secreta por el momento hace que nos planteemos que la letra de su más reciente hit podría haber estado inspirado en él.

Karol G y Feid mantienen una buena amistad desde hace tiempo. Y no solo eso sino que les hemos visto colaborar musicalmente algo que demuestra que tienen buena química personal y profesionalmente. Ahora, unas referencias en la cuenta de instagram del cantante y productor en el que habla de "gatos" cuando la intérprete acaba de lanzar Gatúbela ha sido la gota que ha colmado el vaso de los rumores.

"Tú y yoooooo bebeeeeeee haciendo deeeee todoooooooo tú estás patacones de gatoooooo, como fue pa hoyyyyyyyy pa donde fuaaaaaaa" se podía leer en su perfil de redes sociales. Un mensaje que muchos han interpretado como una señal clara de que entre los dos hay algo más que esa amistad.

En cuanto a la letra de la canción no parece quedar dudas ya que el tema fue escrito por la propia Karol G (Carolina Giraldo, en su nombre real) junto a Daniel Echavarria y Kevin Cruz bajo la producción de Echavarría a quien musicalmente conocemos como Ovy on the Drums.

Con una combinación de ritmos tropicales con el afro-beats y sonidos de reggaetón, pretende conquistar a una antigua persona y retomar la relación que tenían anteriormente, mientras representa una nueva libertad. Una canción que lleva el título de una zona concurrida de Medellín (Colombia), ciudad natal de la cantante. Karol G se ha mostrado muy entusiasmada con el estreno de Provenza y así lo hizo saber en sus redes sociales publicando un adelanto con un pie de foto que decía: "Recordé que este año no he sacado música y me animé".

Y el mensaje, muy claro: "Baby, ¿qué más? / Hace rato que no sé na de ti / Taba con alguien, pero ya estoy free / Puesta pa revivir viejos tiempo / No salgo hace tiempo / Tú dime dónde está-á-á-á / Que hace rato que no sé na de ti (...) / Papi, nos perdemo, nos parqueamo y lo prendemo / Pa la seca algo bebemo, y cuando nos emborrachemo / Una de reguetón ponemo / Y nos vamo a donde nos podamos querer / Nos podamos comer (eh-ah)" / ¿Qué malo puede pasar? / ¿Que nos vaya mal? Estoy afuera, sal / Tenemos cosas pendiente por repasar / Tú ere un polvito difícil de reemplazar (sí) / No sé si te convenza (ey) / Nos damo un rocecito por Provenza".