Marina Ruiz habla de sus compañeros antes de entrar a ‘Pesadilla en El Paraíso’ y no todos salen bien parados

Cada vez está más cerca el estreno de Pesadilla en El Paraíso y poco a poco vamos conociendo mejor a los concursantes que ya se han confirmado para someterse a una experiencia extrema en la que la falta de comodidades marcará una convivencia que seguro que da mucho juego.

Pasamos las adversidades en la playa de Supervivientes, a las complicaciones de vivir en una granja cuidando animales, subsistiendo de lo que ellos puedan ofrecer y sin comodidades como la electricidad o el agua corriente.

Una de las concursantes es Marina Ruiz, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa a la que hemos podido ver recientemente en los debates de Supervivientes defendiendo a su amiga Tania Medina. Ahora le tocará estar en el otro lado.

“Cuando me enteré dije, ‘no me lo puedo creer’. Cuando me contaron el formato del reality dije, ‘ay Dios mío, es que no hay un reality que me pueda describir mejor, meterme a mí en el campo, con lo de campo que soy yo’”, ha asegurado en su canal de mtmad.

“Soy de campo, aunque hay cosas que no domino del todo. Soy agricultora, he recogido olivos y eso, que no es lo mismo que cuidar de animales y cuidar de una granja, pero bueno, más o menos, en el entorno no me voy a sentir extraña ni nada por el estilo”, asegura sobre una de sus fortalezas en este nuevo concurso.

“Me he comprado cosas para estar cómoda, me he comprado sudaderas, me he comprado unas botas cowboy divinas de la muerte y cómodas. Se puede estar en el campo y con estilo”, explicaba sobre lo preparada que va en cuanto a su outfit. También se ha quitado las uñas acrílicas y se ha hecho las cejas por lo que pueda pasar.

Sobre sus compañeros

Y ya, antes de entrar a la granja, ya ha dejado unas pinceladas sobre sus compañeros de aventura.

Pipi Estrada: Yo creo que me voy a llevar guay con él porque está zumbado de la cabeza. No lo conozco personalmente, pero mi madre que veía mucho El Chiringuito yo lo veía por ahí y me da miedo que esté tan zumbado que al final eso pese, pero creo que me voy a echar unas risas muy buenas con él.

Omar Sánchez: A este muchacho no lo conozco de nada. Conozco su historia, que es el ex marido de Anabel Pantoja y que ahora tiene una relación con Raquel. El otro día vi a Amor que iba de reportera todo graciosa y los pilló y dijo que iba a conocer a la gente. Pero no lo conozco, a ver qué tal, no tiene pinta de ser una persona que busque gresca. Sé que estuvo en Supervivientes, pero no seguí su paso.

Gloria Camila: No sé cómo es el carácter de esta muchacha. Bueno carácter creo que sí tiene y que, si tiene que soltarte cualquier cosa, te la va a soltar. ¿Cómo me llevaré con ella? A ver, es que yo tampoco soy una persona… a mí me tienen que tocar mucho los ovarios para que yo salte, no voy buscando gresca ni nada por el estilo.

Mónica Hoyos: Esta mujer me escribió por twitter cuando yo estaba defendiendo a Tania, que no le gustaba mi voz. Es verdad que yo a veces tengo la voz de pito y lo reconozco, pero esta mujer hablaba, sin conocerme, con un tono despectivo. Yo no pondría un tuit porque no me guste su tono de voz, no soy de poner un tuit porque una persona me cae mal y ella puso uno que dejó caer que por mi forma de hablar no me soportaba. Qué pena, amiga, te vas a tener que comer con papas mis pitos. En lugar de despertarle los gallos, le va a despertar mi voz. Creo que no va a haber feeling, aunque nunca se sabe.

Víctor Janeiro: Este señor tiene que saber de cabras y de todo porque tendrá ganadería y cosas así, sabe de campo, es de los míos fijo. Me voy a llevar guay con Víctor, yo creo que sí, se le ve un hombre campechano y humilde.

Alyson Eckman: La conozco de Gran Hermano, vi cosillas. Si yo estoy loquilla, ella me triplica en intensidad. Creo que es una bomba meter juntas a Alyson y Steisy porque ellas dos van a tener agüita. Tengo la intuición que van a chocar. Creo que no le voy a caer bien, tengo esa intuición, creo que no soy de muy rollo y puede ir a por mí, pero son suposiciones.

Juan Alfonso: Este señor no sé quién es. Sé que es familia del rey o algo de eso, pero no tengo ni idea. Cero. Ni fú ni fa.

Marco Ferri: Sé que tuvo algo con Alyson en Gran Hermano Vip, dará un morbazo el reencuentro. Cuando estuvieron en GH él tenía novia y le metieron a la novia. Ahora también tiene novia. El otro día me metí en el Instagram a bichear porque tengo que saber quiénes son mis contrincantes, vi que tenía novia. El chico guapo es a reventar. Pero tiene novia y creo que irá a hacer su concurso y ya está. Aunque a lo mejor nos sorprende y tiene un romance con Alyson, el que no se dio por aquella época. Yo a mí comiendo palomitas, viendo el panorama, me encantan estas cosas, salseo del bueno.

Daniela Requena: Esta chica me ha salido u montón de veces en TikTok y creo que nos vamos a llevar super bien. Vamos a tener momentos de risas y nos vamos a contar muchas cosas, creo que con ella va a haber un buen feeling.

Steisy: Me muero de la risa, vamos a compartir un reality. Como nos pongamos a hablar va a haber momentos que nos tengan que subtitular porque no se nos entiende nada. Creo que los animales nos van a entender antes que ustedes. Con Steisy estoy super tranquila porque tengo a alguien a quien conozco y que estoy a gusto.

Dani García: Lo conozco porque es el ex de mi amiga Bea. He visto que viene con ganas de liarla. Con Dani, bien. Nos conocemos y buen rollo.

Nadia Jemez: No sabía quién era, pero el otro día empezó a seguirme y he bicheado por Instagram y es guapísima. Hace cosas de TikTok y su padre es entrenador o algo así, no me he enterado de la movida. Creo que es calladita, pero luego tiene carácter, me da a mí, por lo poco que he visto del vídeo de presentación. Creo que me puedo llevar bien, no va a haber conflicto.

Israel Arroyo: No sé quién es este señor, perdonad mi ignorancia, pero no sé quién es, pero tiene pinta de gracioso.

Xavier Font: De Locomía, yo solo conozco una canción, pero no sé más de este señor. Pero creo que va a dar caña y viene con ganas de guerra, tiene pinta de ser hombre con carácter.

¿Veremos edredoning?

Marina entra al concurso soltera tras romper su relación con Hugo Paz. Pero parece que no se plantea hacer edredoning. “Si quiero conservar mi cabello, mi casa, mis tierras y mi campo en el pueblo, más me vale que no”, aseguraba sobre las posibles repercusiones si su madre la viera en esas circunstancias.

“No voy buscando el amor, estoy soltera, pero ahora estoy centrada en mí, voy a pasármelo bien. ¿Qué surge algo? No creo. Nunca digas no, pero no, voy a mi rollo, hacer el concurso, pasármelo bien y que me conozcáis mejor”, contaba sobre sus intenciones.

Veremos si una vez dentro, su ex aprovecha para hablar de ella y su historia frustrada. “De Hugo es del que menos me preocupo ahora porque ese hombre ya pasó a la historia y si lo hace y yo no puedo defenderme pues… tengo a mi madre y mis amigas que han vivido la historia conmigo y tranquila me quedo porque si tienes que decir algo ya saldrán ellas a defenderme y contar las cuatro cosas. Pero yo creo que no”, avanzaba.

La cuenta atrás para comenzar la experiencia ya ha comenzado, veremos si se cumplen todas sus previsiones.