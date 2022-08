'Pesadilla en el Paraíso 2022': estos son todos los concursantes confirmados por Telecinco

Telecinco ya tiene todo casi listo para el estreno de Pesadilla en El Paraíso, el nuevo reality en el que todos los concursantes tendrán que meterse en la piel de un granjero para poder superar distintos tipos de retos y pruebas. Todos convivirán en lo que aparentemente será un verdadero edén en mitad de la naturaleza, pero puede que acabe convirtiéndose, como no podía ser de otra manera, en una pesadilla ante la falta de servicios y comodidades.

A todo esto habrá que añadirle las tediosas labores que tendrán que llevar a cabo para mantener una granja y, por supuesto, la convivencia con otros habitantes, que siempre acaba convirtiéndose en el centro de todas las polémicas. Pese a todo ello, son numerosos los atrevidos han decidido ponerse a prueba y trasladarse a este espacio campestre a vivir la que será la experiencia de sus vidas.

Desde LOS40, hemos querido hacer un recopilatorio de la lista oficial de concursantes confirmados por Telecinco para Pesadilla en El Paraíso hasta el momento. Aquí te contamos quiénes son:

1. Pipi Estrada

El periodista Pipi Estrada ha sido el primer concursante confirmado de Pesadilla en El Paraíso. El colaborador cambiará su silla del plató de Sálvame por la vida rural. Aunque esta no es la primera vez que se enfrenta a una aventura de esta envergadura, ya que pudo conocer de primera mano la falta de comodidades en Supervivientes, donde participó el pasado 2006. Ahora habrá que ver si persiste con su espíritu de lucha y serenidad o más bien, ya se ha mimetizado con sus compañeros y se convierte en alguien muy cizañero.

2. Omar Sánchez

Uno de los rostros más conocidos en la televisión en estos últimos meses es Omar Sánchez, ex marido de Anabel Pantoja. El canario que ha sido testigo de cómo la que era su pareja ha acabado enamorándose de Yulen Pereira, se ha sumergido en una aventura, no sabemos si por das un zas a la sobrinísima o porque como buen amante de los deportes le gusta sentir la adrenalina en su piel. El surfero que ya participó en Supervivientes en la pasada edición, en la que ganó Olga Moreno, ya ha vivido en su propia piel la dureza de no tener recursos para sobrevivir y ahora, no tenemos dudas de que dará lo mejor de sí mismo en Pesadilla en El Paraíso.

3. Gloria Camila Ortega

La hija del torero, Ortega Cano y la más grande, Rocío Jurado se embarca en una nueva aventura. Es la tercera concursante confirmada en Pesadilla en El Paraíso y promete dar mucho qué hablar. Tras los escándalos que han salpicado a su familia los últimos años, desde las declaraciones de su hermana Rocío Carrasco que ponía contra las cuerdas todos los lazos familiares hasta a la supuesta crisis matrimonial entre el diestro y su actual mujer, Ana María Aldón, Gloria Camila ha decidido dejar todo eso atrás y empezar de cero metiéndose en el papel de una auténtica granjera. ¿Conseguirá que su participación en el reality acerque posturas entre su familia?

4. Mónica Hoyos

La actriz y presentadora Mónica Hoyos es la cuarta concursante confirmada para Pesadilla en El Paraíso. Es probablemente una de las mas veteranas en el mundo de los realities, ya que ha particpado en GH VIP 6 y en Supervivientes 2019. Ahora se embarca en esta aventura dispuesta a todo para obtener el premio. "Vengo a por todas, así que, voy a ganar. Aunque no sé dónde me he metido", ha explicado ante los micrófonos del programa.

5. Víctor Janeiro

El hermano de Jesulín de Ubrique es el quinto confirmado en la lista de concursantes del nuevo reality de Telecinco. "Ojú, dónde me he metido", han sido las primeras palabras del marido de Beatriz Trapote, que, aunque lleva tiempo alejado de los focos también cuenta con experiencia en el mundo de los realities. Veremos si esta nueva aventura no puede con él.

6. Alyson Eckmann

La presentadora y reportera vuelve a su casa: Mediaset. Alyson Eckmann ha sido la sexta participante confirmada para Pesadilla en El Paraíso. La joven que ya cuenta también con experiencia en realities dentro de la cadena se suma ahora a una nueva andadura que le resultará cuanto menos curiosa. ¿Conseguirá alzarse con el premio como en GH VIP? De momento, habrá que esperar para eso.

7. Juan Alfonso Milán

El primo de Felipe VI se enfrenta a un nuevo reto: participar en un reality. Tras trabajar como modelo para firmas como Fred Perry o Armani, Juan Alfonso prueba suerte en el mundo de la televisión. Es verdad que ha tenido contacto con la industria del entretenimiento gracias a una de sus ex parejas: Paloma González Durántez. ¿No te suena su nombre? Fue una de las estilistas de Cámbiame (sí, la que tuvo la movida en directo con Natalia Ferviú). Además, es amigo de Pete Doherty: cantante británico y ex de Kate Moss.

8. Marco Ferri

El modelo italiano se convierte en el nuevo concursante del reality más nuevo de Telecinco. Tras participar en varios realities chilenos y españoles, Marco Ferri se embarca en una aventura en la que se reencontrará con su compañera y amiga Alyson Ekcmann, con quien coincidió en GH VIP. Muchos hablaban de un posible romance entre ellos, pero ellos siempre presumían del buen tándem que formaban, sin llegar a desmentirlo. ¿Conseguirán aflorar ahora esos sentimientos?

9. Daniela Requena

La novela concursante confirmada por Telecinco para internarse en la granja de Pesadilla en el Paraíso ha sido Daniela Requena. Esta periodista de 30 años, afiliada al PSOE y activista LGTBIQ+, es una mujer trans que saltó a la fama por haber compartido en redes sociales el difícil proceso de transitar. Requena acumula en Tik Tok a más de 826.000 seguidores y es que en esta red social, es toda una reina.

10. Steisy

La décima concursante de Pesadilla en el Paraíso será Steisy. Con casi 32 años a sus espaldas esta granadina saltó a la fama como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, un reality en el que consiguió ganarse el corazón del público protagonizando una final de cuento con Dosel. Después, pasó por Supervivientes, se convirtió en una de las caras más conocidas de Only Fans, y ahora podemos verla en su canal de MTMAD, donde regularmente comparte con sus fans algunas de sus experiencias más divertidas.

11. Dani García

El undécimo puesto es para Dani García. Este alicantino de 23 años se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa y ganó aún más notoriedad en su paso por La isla de las tentaciones 2, donde logró conquistar a Marta Peñate. Tras su aventura en el Caribe, se instaló en el pisito de Solos y se volvió a enamorar: entonces de Bea Retamal. Pero tras un tiempo juntos, la pareja rompió y ahora Dani se encamina a una nueva aventura sin ella.

12. Nadia Jemez

Para Nadia Jemez Pesadilla en el Paraíso será su primera experiencia televisiva. Esta joven estudiante de Derecho y Criminología es hija del entrenador de fútbol Paco Jémez y de la modelo Vaneska Rocha y pareja del popular youtuber xbuyer. Nadia, pese a su corta edad, es ya una influencer de éxito. Solo en Instagram acumula más de 200.00 seguidores a los que, por un tiempo, tendrá que dejar desatendidos para sumergirse en una granja en la que le esperan muchísimas sorpresas.

13. Israel Arroyo

El decimotercer concursante confirmado por Mediaset para sumarse al elenco de Pesadilla en el Paraíso no es otro que el popular "vidente de los famosos" Israel Arroyo. Este conocido adivino asegura que por su consulta han pasado celebrities y personalidades del más alto rango entre las que se encuentran Enrique Iglesias y la mismísima Margaret Thatcher.

14. Marina Ruiz

La decimocuarta participante del nuevo reality de Telecinco es Marina Ruiz. Esta influencer catalana afincada en Jaén se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa y recientemente ha ejercido como defensora de Tania Medina en Supervivientes 2022. ¡Vamos a ver cómo se le da a ella eso de sobrevivir con pocos recursos!