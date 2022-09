Ya hay fecha para el estreno de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y no queda nada

Telecinco ha cerrado agosto con un dato de audiencia que no puede celebrar por todo lo alto. Pero el verano queda atrás y está a punto de estrenar nueva temporada y están apostando por un nuevo reality para volver a recuperar fieles espectadores a estos formatos.

Pesadilla en El Paraíso ya tiene fecha de estreno. Mantiene el día estrella de este tipo de programas, así que, como ha anunciado en exclusiva El Televisero, será el próximo 8 de septiembre cuando se estrene este nuevo concurso con Carlos Sobera y Lara Álvarez al frente.

Este mismo lunes ha comenzado el rodaje del concurso. Los elegidos ya están convertidos en granjeros y metidos de llenos en este paraíso en el que no tienen las comodidades a las que están acostumbrados en su vida normal. Y no es solo porque tienen que cuidar de animales con los que no todos están familiarizados sino porque carecen de cosas tan básicas como electricidad.

El jueves 8 de septiembre veremos la primera gala conducida por Lara Álvarez que estará previamente grabada. Será el 11 de diciembre cuando el programa se emita en directo con los debates que tendrán a Carlos Sobera al frente.

Debates en los que estarán algunos colaboradores y amigos y familiares de los concursantes. Estamos deseando ver quiénes serán los que apoyen a los que ya están inmersos en esta vivencia extrema que les resultará difícil de olvidar. Estas entregas de los domingos estarán dirigidas por Raúl Prieto al que muchos conocen por su trabajo en la dirección de Sálvame.

Ha empezado la aventura

Lara Álvarez ya ha publicado alguna imagen desde El Dorado, una granja escuela de San Pablo de Buceite, un pueblo de la Sierra de Cádiz que seguramente nunca antes había recibido tanta celeb junta.

Pipi Estrada, Omar Sánchez, Gloria Camila, Mónica Hoyos, Víctor Janeiro, Alyson Eckmann, Juan Alfonso Milán, Marco Ferri, Daniela Requena, Steisy, Dani García Primo, Marina Ruiz, Israel Arroyo, Nadia Jémez, Xavier Font y Lucía Dominguín. Todos ellos lucharán por ganar este concurso y, sobre todo, por sobrevivir a una convivencia que no se prevé sencilla.

Lara y Carlos coinciden en señalar que su especialidad en este programa sería ordeñar, veremos si a lo largo de las semanas acaban poniéndolo en práctica.

Desde luego, no todos lo van a pasar tan bien, o eso podemos deducir cuando les vemos preguntarse qué es un tubérculo, una guadaña o de dónde salen las aceitunas.