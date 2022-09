Del40al1CocaCola inicia nueva temporada con la emoción por todo lo alto

Querida familia, tenemos tantas cosas que contaros, que ¡no sabemos por dónde empezar! De entrada, lo más importante: ¡#Del40al1CocaCola inicia nueva temporada! Con el equipo titular ya de regreso y de nuevo con Tony Aguilar a los mandos, en su temporada número 33 en LOS40. ¡Que se dice pronto! Además, esta edición del show líder del fin de semana coincide con el finde de CCME, el festival de festivales, en el que participan muchos de los artistas habituales de la lista, como Måneskin, Lola Índigo, Bizarrap, Chanel, Gayle… y muchos más. Y sí, Tony, que apenas habrá dormido unas pocas horas tras la primera noche de festival, nos traerá de primera mano noticias calientes del evento.

En lo que a la lista se refiere, parte de una curiosa situación: los tres primeros puestos no variaron el sábado pasado con respecto al anterior. Se mantienen en el número uno Bizarrap y Quevedo con su explosivo Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52 (popularmente conocido como “Quéeeedate”), después de haber llegado a todo lo alto en su debut. Les sigue Rosalía, que hizo lo propio una semana antes con Despechá y ahora acecha desde el #2. Y en tercera posición, Black Eyes Peas con David Guetta y Shakira con Don’t you worry. Ojo, que esta aún no ha sido número uno.

Pero los que ocupan el podium no son los únicos contendientes a la medalla de oro. Shakira (de nuevo) y Rauw Alejandro podrían recuperarla con Te felicito (ahora en el #4). Y también Harry Styles con As it was (#5), tras anunciar que volverá a actuar en España el año que viene. Aún no han tocado techo Aitana y Sangiovanni, y seguro que van a intentar atrapar el número uno con Mariposas, ahora en el #6.

Tenemos como candidatos a OneRepublic con I ain’t worried, la canción que han incluido en la banda sonora de Top Gun: Maverick y con la que la banda de Ryan Tedder está arrasando en todo el mundo. El grupo de Colorado Springs, al que conocimos con Apologize, puede regresar por todo lo alto a LOS40, y para que ese retorno se confirme solo hace falta que lo apoyéis con el HT #MiVoto40OneRepublic en Twitter.

La invitada VIP de Tony Aguilar será Ptazeta, la joven canaria que está ahora mismo en lista con Quieres, junto a Aitana y Emilia (#17). Le pediremos, cómo no, que dé su voto a su canción favorita del chart. Nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo y el repaso informativo a la actualidad musical completarán las cuatro horas más vibrantes de la radio española. ¡Hasta el sábado!