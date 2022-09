Gerard Piqué rompe su silencio anunciando acciones legales

La paciencia se le ha agotado a Gerard Piqué. Desde que el pasado mes de junio saltase la noticia de que el futbolista del F.C Barcelona y la cantante Shakira ponían fin a una relación que había durado 12 años, las informaciones sobre la nueva pareja del deportista y sobre el estado de ánimo de la colombiana y de sus hijos no han dejado de circular por la prensa mientras ambos se mantenían al margen de la polémica y sin hablar al respecto.

Sin embargo, la paciencia de Gerard Piqué parece haber llegado a su fin y el defensa blaugrana finalmente ha lanzado, a través de sus abogados, un comunicado público en el que muestra el hartazgo que le está provocando la presión mediática a la que está sometido él mismo y sus hijos y asegura que ha tomado acciones legales.

Gerard, tal y como ha recogido la agencia Europa Press, que ha tenido acceso al comunicado, ha indicado a través del equipo legal del bufete The Legal Department y Partners, que los reportajes e informaciones que se están publicando sobre él y sobre su familia no sole le están ocasionando daño a su honor y prejuicio, si no que suponen un "grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación".

Además, Piqué ha querido recalcar que el seguimiento de algunos medios de comunicación y paparazi hacia él y su familia ha sido continuo, provocando incluso que el futbolista ase viese obligado a "alterar su rutina diaria con el fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano".

"No obstante en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulnearn los derechos de sus hijos, dado que el objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad", han señalado su equipo legal dejando claro que su cliente no hará la vista gorda cuando la intromisión en su vida privada traspase los límites de la legalidad.

Shakira se mantiene al margen

Shakira. / Jacopo Raule / GC Images / Getty Images

Al contrario de lo que ha hecho Gerard Piqué, Shakira continúa manteniendo silencio. La cantante está centrada en su trabajo y en su familia, sobre todo después de que su padre haya sufrido en las últimas semanas varios problemas de salud.

Pese a los malos momentos que a todas luces debe estar atravesando, la artista continúa manteniendo su habitual buen humor en redes, y aunque han cesado un poco sus publicaciones más personales —la última tiene ya tres semanas y es un abrazo muy tierno entre ella y sus dos hijos—, no ha dejado ni un momento de compartir con sus seguidores el agradecimiento que siente hacia ellos.

Además, uno de sus últimos tuits se hizo viral siendo una mera felicitación de cumpleaños. Y es que la colombiana le deseó un feliz dia ni más ni menos a que Bizarrap, el productor del momento; y este, le contestó con un cariñoso "Gracias Shak" que muchos han interpretado como lo que puede ser una pequeña señal de una nueva colaboración que, incluso sin tan siquiera existir, ya ha vuelto locos a los amantes de la música.