Aitana vuelve a España para hacernos disfrutar a todos con ‘11 Razones + Tour 2022’: ¿traerá alguna sorpresa?

Fue el pasado mes de marzo cuando Aitana conseguía que las redes sociales pusieran las alarmas para la nueva venta de entradas. "Aún quedan muchas más razones para vernos en directo", así nos comunicó la artista que iba a prolongar su gira 11 razones, la cual en ese momento ya había llegado a su fin.

Parece ser que tanto la cantante como sus fans se habían quedado con ganas de más. Por esta razón ha querido cumplir el sueño de muchos de los seguidores que se quedaron sin entradas o no pudieron acudir. Dará 7 conciertos únicos en los recintos más emblemáticos de las principales ciudades de nuestro país: en el Wizink Center de Madrid, Palau Sant Jordi en Barcelona o el Estadio de la Cartuja en Sevilla, entre otros.

La mala noticia que tenemos que darte es que en cinco fechas de las que tenía programadas ya ha colgado el cartel de ´sold out´. No podía ser de otra manera, ya que todo el mundo quiere disfrutar de la barcelonesa en directo y de todas las sorpresas que se trae entre manos.

Fechas gira `11 Razones + Tour" por España / Universal Music

Hay que recordar que Aitana siempre ha reconocido que le “gusta jugar a la música y compartirla” tanto si es “con alguien que está empezando o con alguien que lleva muchísimo”, de esta forma lo explicó en su concierto en la capital con la primera gira de 11 razones. Llenó los estadios del Palau Sant Jordi y del Wizink Center de talento, ya que invitó a artistas como Vanesa Martín, Pablo López, Zzoilo o Marmi. ¿Acudirán también a estas nuevas citas?

Todo esto antes de viajar a Latinoamérica, donde también ha conseguido vender todas las entradas en tres de los ocho conciertos que dará a lo largo del país. "No me puedo creer que por fin haya llegado este momento. Primeras fechas en Latam. ¡México nos vemos en octubre! Me muero de la ilusión y de las ganas de veros a todos", confesó Aitana cuando dio la esperada noticia.

España se prepara para disfrutar de la exconcursante de OT en todo su esplendor. Ya que muchos sabemos que los conciertos que regala la cantante son pura magia y encanto gracias al cariño que pone en cada letra.

11 razones es un disco del que Aitana se siente especialmente orgullosa, ya que ha sabido ampliar su música y conseguir un sonido pop/rock: “Sigo recibiendo muchos mensajes de la industria porque con este disco ha llegado mi madurez musical. Es un sonido que está volviendo mucho y me parece muy divertido. Ya estaba en las bandas de siempre, pero está regresando y estoy contenta con 11 razones”, explicó en una entrevista que dio en los estudios de LOS40.

Su gira española comenzará el 3 de septiembre en Barcelona y acabará el 22 del mismo mes en el Wizink Center de Madrid, su segunda fecha en la capital. A través de Twitter ha compartido con todos sus fans la alegría de comenzar este tour: “queda nada para el PALAU. Hay nervios. Pero voy a explotar de felicidad”.

Y tú, ¿ya tienes tu entrada para disfrutar de `11 razones + tour 2022´?