Corea del Sur se plantea hacer una encuesta sobre eximir o no a BTS del servicio militar

Los miembros de BTS vuelven a estar en el foco de la polémica. La banda más famosa de K-pop del mundo lleva tiempo esquivando el servicio militar obligatorio que su país establece para todos los jóvenes hábiles de entre 18 y 30 años, y parece que ahora finalmente el Gobierno tomará partido para dejarles exentos o no de dicho deber.

Tal y como ha revelado el The Korea Times, El Gobierno de Corea del Sur podría realizar una encuesta pública que les ayude a determinar si deben o no obligar a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los siete miembros de la banda, a ir a la 'mili' entre los 18 y 21 meses que se establece en la legalidad. Se trataría de un testeo no vinculante pero que el Ejecutivo usaría para testear la opinión de la población al respecto de este tema.

La cuestión del servicio militar ha sido una sombra que persigue a BTS desde hace años. Pero ahora, a falta solo de unos meses para que Jin cumpla los 30 años, se ha vuelto urgente resolverla. Por ello, el ministro de Defensa del país, Lee Jong-sup, ha comunicado públicamente que ha trasladado a los funcionarios de su cartera que valoren la posibilidad de llevar a cabo este tipo de estudio de opinión para determinar si lo consideran necesario o no para que el Ejecutivo coreano tome su decisión.

Además Lee ha detallado que habrá otros factores que influyan en su decisión. Entre ellos, la importancia del servicio miliar, la repercusión económica que tiene la labor de los BTS sobre el país y los intereses generales de la nación.

El 60% de la población estaría a favor de la exención

La cuestión del servicio militar obligatorio para los siete artistas de K-pop ya se ha tratado anteriormente en Corea obteniendo un resultado claramente favorable a la exención. En concreto, una encuesta privada a la que alude el THK señala que el 60% de la población a la que se le preguntó por este tema se mostró favorable a que los BTS se librasen de alistarse en el ejército; muchos más que quienes pensaban lo mismo en 2020, cuando otro estudio situaba en este bando de la cuestión al 48% de los encuestados.

El alcalde de Busan propuso una alternativa

La posibilidad de que el Gobierno haga una encuesta sobre este tema llega solo unos días después de que el alcalde de la ciudad coreana de Busan, Park Heong-joon, pusiese sobre la mesa una alternativa que pasaba por que el grupo se convirtiese en embajador de la ciudad de cara a su candidatura para acoger la Exposición Universal de 2030 a cambio de librarse de hacer el servicio militar.

De momento, esto ha quedado en agua de borrajas, aunque de facto las superestrellas se han puesto a la cabeza de la campaña de Busan y actuarán gratis para el público de la ciudad en apoyo a su candidatura en un concierto que se retrasmitirá en streaming para todo el mundo.