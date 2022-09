Marta López, entre las mujeres a punto de cumplir los 50 años: “Me miro en el espejo y no me lo creo”

Los 50 de ahora no son los 50 de antes. Es una frase que hemos escuchado muchas veces y que guarda mucha verdad. Ya es mediodía lo ha recordado con un vídeo que nos mostraba mujeres como Demi Moore, Sandra Bullock, Sharon Stone, Jennifer Lopez, Esther Cañadas, Kate Moss, Nicole Kidman o Letizia Ortiz.

Mujeres que están a punto de alcanzar los 50 o los han superado con creces pero que cuentan con un aspecto físico envidiable. No hay más que ver muchas de las imágenes que han publicado durante este verano para confirmar que poco tienen que envidiar a otras mujeres mucho más jóvenes.

Los colaboradores del programa han querido comentar esta nueva realidad que no tiene que ver con la de hace unos cuantos años. Ahora el tiempo es algo relativo que tiene más que ver con la actitud que con el aspecto físico.

“Independientemente de que alguno se adelante y quiera decir ‘no, es que están operadas’, pueden estarlo, pero todas tienen un denominador común y es que son personas que siempre han tenido mucha proyección en la alimentación y en el deporte y eso se ve ahora con el tiempo”, aseguraba Jorge Pérez.

La realidad de Marta López

Palabras con las que parece estar de acuerdo Marta López que pronto estará en esa lista. “Cuando era pequeña me hablaban de alguien de 50 y yo que estoy a punto de cumplirlos, me miro en el espejo y no me lo creo. Al final es solo un número porque es increíble”, aseguraba la colaboradora.

Y cuando María Verdoy le ha preguntado si se cambiaría por la Marta de hace 20 años ella no ha dudado: “De mentalidad no, pero para vivir 20 años más, sí. También te voy a decir una cosa, estoy más guapa ahora que hace 20 años”.

Y claro, es que los tratamientos que hay ahora y el amor, son buenas razones para conservarse así de bien. Y ella tiene de ambos.