Dani Carvajal y su mujer tras el intento de robo en su casa: “Me voy a tener que mudar porque nos da miedo”

El pasado martes el jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, sufrió un intento de robo en su casa de Boadilla del Monte. Se percataron de lo que estaba ocurriendo cuando vieron a varios hombres armados con barras de metal a través de las cámaras de seguridad.

Se une a la oleada de atracos que están sufriendo varios futbolistas que se han convertido en el blanco de bandas violentas. De hecho, ya en 2018 el club puso a disposición de sus jugadores una empresa de seguridad privada ante la oleada creciente de ataques.

Pero parece que no ha sido suficiente para amedrentar a los delincuentes que siguen intentando perpetrar sus golpes. En Ya es mediodía han logrado hablar con Daphne Cañizares, la mujer del futbolista.

Con miedo

“Estamos preocupados porque antes también ha habido prensa aquí y, vamos, si sale la fachada me voy a tener que mudar porque ya nos da miedo”, aseguraba preocupada porque salgan imágenes de su casa y se haga fácilmente reconocible.

Ha asegurado que el caso está en manos de la Guardia Civil. Su marido también ha intervenido en Sálvame donde ha aclarado el relato de los hechos. “Ojalá que nos den soluciones y puedan encontrarles lo antes posible”, desea el deportista.

“Intentaron acceder a la vivienda y no lo consiguieron por el sistema de seguridad, un susto grande, pero gracias a Dios no ha pasado nada, no estábamos en casa, y tomar las precauciones para que no vuelva a pasar”, contaba sobre lo sucedido.

“Estuvieron observando por dónde podían acceder y estaba todo cerrado y el sistema de seguridad hizo bien su función y esperemos que quede en un susto y ya está”, añadía.

“Somos un objetivo fácil, entre comillas, saben un poco cuándo jugamos y cuándo no y, sobre todo, por la seguridad de nuestras familias, que es lo que más nos inquieta, y ojalá que los cuerpos de seguridad del Estado nos puedan echar una mano en este sentido porque somos objetivo claro para ellos y no solo mi caso, que no ha pasado nada, pero sí que ha habido compañeros que lo están pasando realmente mal”, terminaba diciendo el futbolista que espera que todo se solucione lo antes posible.

Está claro que ni todo el dinero del mundo te puede librar de sustos como este.