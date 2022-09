El fraude de Milli Vanilli tendrá su propia película y ya tenemos las primeras imágenes

Han pasado a la historia como uno de los fraudes más escandalosos de la industria musical. El dúo Milli Vanilli se convirtieron rápidamente en un auténtico fenómeno de la música pop de finales de los años 80, y tan rápido como subieron en popularidad, cayeron en desgracia. Su fundador, el productor alemán Frank Farian, acabó reconociendo públicamente que Morvan y Pilatus hacían playback y que usaban la voz de otras dos personas. Tras esta revelación, el dúo tuvo que ver cómo les era retirado el Grammy que ganaron durante su trayectoria. A pesar de que intentaron relanzarse con nuevos nombres, los dos miembros del dúo acabaron fracasando en sus proyectos musicales.

Ahora, esta historia tan morbosa llena de mentiras, éxito y muerte, llegará en forma de película biográfica. Dirigida por Simon Verhoeven, el filme que muestra la vida y obra de Fabrice Morvan y Rob Pilatus se encuentra en desarrollo y ya podemos ver las primeras imágenes. Deadline ha publicado las primeras fotos de Tijan Njie y Elan Ben Ali encarnando a Pilatus y Morvan respectivamente, mientras que Matthias Schweighöfer interpretará al productor musical alemán Frank Farian.

Girl You Know It's True es el nombre que recibe esta producción homónima al álbum debut de la pareja en 1989, que les entregó un Grammy al Mejor Artista Revelación el año siguiente. Tal y como podíamos imaginarnos, la película retratará el efímero éxito del dúo antes de caer en desgracia y ser objeto de críticas por parte de la industria y los millones de fans que ya tenían en todo el mundo.

La agrupación tenía previsto regresar con un álbum llamado Back And In Attack, pero estos planes cambiarían cuando Pilatus fue encontrado muerto en Frankfurt tras una sobredosis accidental de alcohol y medicamentos, en 1998.

La película cuenta con la participación del antiguo ayudante del par de artistas, Todd Headlee. Carmen Pilatus, hermana del fallecido Rob Pilatus, e Ingrid Segieth, alias Milli, son también productores asociados.

El rodaje se está desarrollando en varias ciudades como Múnich, Berlín, Ciudad del Cabo y Los Ángeles y se espera que finalice para diciembre. Por ahora, no se saben más detalles sobre su estreno.