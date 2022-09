Raphael recibirá el premio a su trayectoria en los Billboard Latin Music Awards 2022

Pocos artistas españoles pueden presumir de haber recibido el premio a la trayectoria de los Billboard Latin Music Awards. Y Raphael será uno de ellos. Así lo ha confirmado la prestigiosa revista estadounidense que homenajeará al solista español el próximo 29 de septiembre durante la ceremonia de entrega de los premios Billboard de Música Latina.

El cantautor de Linares será homenajeado por su "excepcional carrera profesional y sus contribuciones artísticas y personales que han influido en el desarrollo de la música latina en todo el mundo". Además se subirse al escenario a recibir el galardón, el intérprete también protagonizará una actuación que, al igual que toda la gala, se podrá seguir a través de Telemundo, Universo y Peacock.

La figura de Raphael es una auténtica leyenda dentro y fuera de nuestras fronteras. Durante sus más de 6 décadas de carrera musical, el artista ha sido capaz de crear auténticos himnos musicales como Yo soy aquel, Mi gran noche o En carne viva además de representar a España en el Festival de Eurovisión en varias ediciones y protagonizar programas de radio, especiales televisivos e incluso películas en los últimos 60 años de trabajo.

Raphael y todos sus fans tienen mucho que celebrar, porque un cantante de su talla no cumple todos los años más de medio siglo en el mundo de la música. "Lo que es extraño es que yo conserve la fuerza y la voz con esta claridad... que es difícil. He tenido mucha suerte en la vida para eso; también me he sabido cuidar mucho y ahora recojo el fruto todo esto".

Y vaya si tiene esa fuerza para presentar su último trabajo, Raphael 6.0, que está presentando en vivo y en directo por muchas ciudades de nuestra geografía al mismo tiempo que tiene previsto lanzar un nuevo disco de estudio a finales de este 2022. Un artista incombustible que siempre ha contado con el aplauso del público y de la crítica que ha seguido de cerca sus más de 60 proyectos musicales de los que ha vendido más de 70 millones de discos.

El homenaje a Raphael será la guinda de una semana completa de celebraciones de la música latina que contará con importantes actuaciones de Chayanne, Maluma, Grupo Firme, Camilo, Ivy Queen, Romeo Santos y Nicky Jam, entre muchos otros. El próximo 27 de septiembre promete ser la gran noche del de Linares pero también de Bad Bunny que lidera las candidaturas a los premios con 23 nominaciones.