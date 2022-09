Jane Fonda anuncia que padece cáncer y que ya está recibiendo las primeras sesiones de quimioterapia

La actriz Jane Fonda, conocida por sus increíbles clases aeróbicas, ha anunciado a su comunidad de seguidores la peor de las noticias: padece cáncer. “Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia", ha anunciado la intérprete esperanzada. Además, ha querido mandar un mensaje de lo más tranquilizador puntualizando que cuenta con seguro médico y que está tratándose con el mejor equipo de especialistas.

Al mismo tiempo, Jane Fonda ha querido hacer una reflexión sobre lo privilegiada que se siente al tener un seguro de sanidad privado. que le permite acceder a los mejores servicios y contar con excelentes profesionales cerca. Una situación a la que muchos ciudadanos estadounidenses por falta de recursos económicos. De hecho, esos médicos de los que habla son los mismos que le han dado esperanza con su enfermedad. “Este es un cáncer muy tratable. Hasta el 80% de las personas sobreviven”, ha explicado transmitiendo calma a sus fans.

Otro de los puntos que Jane Fonda ha querido poner sobre la mesa es la importancia de apostar en la investigación para conseguir la erradicación de esta y otras enfermedades. “(…) También tenemos que hablar mucho más no solo de curas, sino de causas para poder eliminarlas", ha expresado muy elocuentemente.

Su lucha contra el cambio climático

Fonda ha protagonizado grandes titulares por su activismo contra el cambio climático en los últimos años. Y en esta ocasión y pese a sus delicadas circunstancias, la actriz no ha dejado pasar la oportunidad de afirmar que continuará con esta eterna lucha.

“Voy a hacer quimioterapia durante 6 meses y estoy gestionando los tratamientos muy bien. Creedme, no dejaré que nada de esta situación interfiera en mi activismo climático”, ha expresado. Además, ha alertado de que los pesticidas y los combustibles fósiles tienen grandes toxinas que pueden provocar cáncer en un intento por concienciar a la población sobre su uso.

La actriz no se da por vencida y asegura que una de las cosas que ha aprendido es la importancia de crear "comunidad”, de “crecer y profundizar” en ella para no estar “solos”. También ha recalcado la idea de adaptarse a las “nuevas realidades” haciendo hincapié en que esta enfermedad no la imposibilitará hacer todo lo que esté en su mano para seguir ganando fuerza en su colectivo y para cuidar del planeta.

Finalmente, ha cerrado su mensaje mostrando abiertamente su compromiso y lucha contra el cambio climático. “Puedes contar conmigo para que nuestro ejército de campeones del clima siga creciendo”, ha terminado escribiendo.