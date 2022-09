Olvido Hormigos reaparece en televisión y explica cómo es su nueva vida

Olvido Hormigos, que lleva casi cinco años alejada de los focos, ha vuelto a pisar un plató de televisión. Como no podía ser de otra manera, ha escogido el de Sálvame Deluxe para explicar a todos los presentes y a todos los telespectadores y telespectadoras cómo ha cambiado su vida en estos últimos años.

La ex colaboradora se ha sentado en el Deluxe este pasado viernes 2 de septiembre, después de que se haya cancelado la entrevista de Miriam Sánchez, la ex de Pipi Estrada, que lleva varios días en el foco mediático por los fuertes enfrentamientos que tiene con el periodista. A horas de comenzar la entrevista, se ha confirmado que había un cambio de planes y que la silla pasaría a estar ocupada por Olvido Hormigos.

La de Yébenes saltó a los medios por una intromisión a su vida privada en el que se divulgaba un vídeo suyo íntimo. Una noticia que llegó a abrir telediarios en las diferentes cadenas de nuestro país. Después del escándalo y la delicada situación, Olvidó optó por aprovechar el tirón mediático para hacerse notar en la pequeña pantalla. Esto la llevó a participar como colaboradora en algunos programas de Telecinco y como concursante en Gran Hermano VIP, donde protagonizó fuertes discusiones con la mismísima Belén Esteban.

Ahora con una vida mucho más tranquila y alejada del foco mediático, Olvido Hormigos disfruta de estar cerca de los suyos. Trabaja como cocinera y camarera en un local regentado por su propio hijo, una labor que complementa con su profesión de maestra.

El día que empezó su infierno

En su cita con el Deluxe, Olvido Hormigos no solo ha hablado de cómo es ahora su vida, sino que también ha recordado el día que se filtró el vídeo y cómo este lo cambió todo. Para Olvido Hormigos supuso un verdadero “infierno” ya que las miradas, los insultos y las acusaciones eran tan fuertes que la llevaron a pensar que tomarse un bote de pastillas era la mejor opción.

La de Yébenes ha llegado a confesar que el proceso había sido “muy duro” y que ni siquiera podía soportarlo. Ella sobrellevaba la situación como podía... Trataba de llevar una vida normal de puertas para fuera, pero al llegar a casa se rompía. En todo ese fatídico proceso estuvo arropada por su marido y por sus hijos.

Olvido plantó cara al hombre que filtró el vídeo

La entrevista conducida por María Patiño ha dado para mucho y a través de ella, hemos podido conocer un poco más sobre la delicada situación a la que Olvido Hormigos tuvo que hacer frente. Al parecer, ella supo desde el primer momento quién estaba detrás de esa filtración y, sin dudarlo ni un momento, esta fue a buscarlo para reprocharle lo que había hecho.

Se trataba de un hombre al que ella conocía y al que ella misma afirmaba que había enviado el vídeo. Pese a que Olvido Hormigos no daba crédito, ni entendía por qué le había hecho eso, aseguraba que este en su momento “presumía con sus amigos” de lo que había provocado. Además, esta afirma que él nunca llegó a confirmar su identidad ni admitió lo sucedido. Algo que tristemente tampoco se pudo demostrar.

En palabras de Olvido: “La juez lo puso como una revelación de secretos. Yo se lo había enviado a él... Lo tiene en el móvil" . A estos datos, la de política también añade que finalmente al retenerle no les da por "investigar" el dispositivo. Finalmente, Hormigos añade que el proceso judicial no se inició como debería, ya que no llegó a nada y se acabó archivando.