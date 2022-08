¿Qué fue de Olvido Hormigos? Este es su trabajo fuera de la televisión, según ‘Sálvame’

Hace tiempo que Olvido Hormigos abandonó los platós de televisión para volver a lo que era su vida antes de que todo saltara por los aires. Se cansó de tantas polémicas y tantos escándalos y decidió recuperar la rutina en Los Yébenes (Toledo). Y lo consiguió. Decidió dedicarse a su familia y a su carrera como profesora. Sin embargo, a pesar de su espantada, Sálvame quiso buscarla esta semana para hablar con ella y conocer todos los detalles de su nueva vida como "anónima".

Fue el reportero Kike Calleja el que se desplazó hasta el pueblo de Toledo en el que vive para hablar con la exconcursante de GH VIP 3. No pudo hablar personalmente con ella, pero sí con su hijo, quien contó al programa de Telecinco que su madre le está echando una mano con el negocio que ha puesto en marcha en dicha localidad.

Kike Calleja busca a Olvido Hormigos

"Están preparando las fiestas del pueblo y el hijo ha cogido una licencia de un chiringuito con su novia. Olvido Hormigos está de camarera y cocinera preparando bocadillos y tapas", explicó Calleja. También desveló que la amiga de Toño Sanchís no había conseguido retomar su carrera como maestra, tal y como tenía previsto. "Estaba preparando unas oposiciones que no ha aprobado y no ha conseguido la plaza para ser profesora de niños de primaria", señaló.

Las breves declaraciones de Olvido Hormigos

Como decíamos al principio, Sálvame no habló personalmente con Olvido Hormigos. Sin embargo, Kike Calleja sí pudo intercambiar algunos mensajes con ella. En esa conversación, dejó claro que ahora su vida está fuera de los medios de comunicación. "Me ha dicho que no tiene intención de dar explicaciones de nada, que la época de las polémicas se ha quedado atrás y que ella ya pasa página después de vivir una etapa escándalos", afirmó el reportero.

El pasado televisivo de Olvido Hormigos

Después de la filtración de un vídeo íntimo, Olvido Hormigos recibió numerosas ofertas para dar el salto a la pequeña pantalla. Fue entrevistada en diferentes cadenas, pero finalmente fue en Telecinco donde hizo carrera. Concursó en formatos tan populares como ¡Mira quién salta!, Gran Hermano VIP 3, Campamento de verano, además de asumir el rol de colaboradora en Sálvame y Sábado Deluxe. También participó en Mujeres y hombres y viceversa como asesora del amor y en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition como comensal.

