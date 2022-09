Habla la persona tras @bellezafalsa, la cuenta de IG que muestra la realidad del aspecto físico de las celebs

@belleza falsa es una cuenta de Instagram que compara fotos retocadas con fotos reales de muchas celebrities. “Las RRSS no siempre reflejan la realidad y aquí tienes el porqué 👇🏽Más esencia y menos apariencia!”, dice en la descripción de su perfil.

Acumula más de 300.000 seguidores y, aunque desactiva todos los comentarios maliciosos y que traspasan ciertos límites, es cierto que genera mucha controversia.

Son muchas las famosas que han sufrido sus comparativas y Ya es verano ha querido tratar el tema a través de un reportaje de Marta Riesco que ha logrado hablar con la persona que se esconde detrás de esta cuenta.

“Yo tampoco soy la persona que soy en Instagram. Todos tenemos días buenos, días malos”, opina Alejandra Rubio sobre este tema. “No, no me afecta. Una cosa es que retoques una foto de este momento y se vea la foto de ahora y después retocada y otra cosa es que cojas una captura de pantalla de un vídeo…”, opinaba Aurah Ruiz, “a mí me han hecho de mmtmad o de Hombres y Mujeres y viceversa donde estaba super mal llorando”.

Habla sin dar la cara

Marta Riesco se ha puesto en contacto con esta persona que se esconde tras esta cuenta, pero no ha querido desvelar su identidad, eso sí, no ha rechazado la propuesta de contestar por escrito a algunas de sus preguntas.

Asegura que si no desvela su identidad es “por simple protección. He tenido experiencias poco agradables por aquí, que me han demostrado que el anonimato es clave para llevar esta cuenta”.

“El objetivo de mi cuenta es intentar mostrar a la gente que las redes sociales no equivalen a la realidad. De hecho, son una de las estafas más grandes de nuestra generación actual”, señala.

Asegura que ha recibido amenazas por estas publicaciones y otras veces le han explicado por qué a determinada famosa le gustaría que eliminara la publicación sobre ella y ha logrado llegar a entenderlo.

Rocío Osorno, Alexandra Pereira, Marta Díaz, Madame, Violeta Mangriñán, Rocío Amar, Marta Lozano o Aurah Ruiz son los nombres que da cuando le preguntan quiénes son las influencers que usan más aplicaciones para mejorar su aspecto en fotos.

Además, no ha dudado en mandar un mensaje a las seguidoras de muchas de estas influencers: “Nunca os comparéis con nadie! Nada es lo que parece ser. Deja de seguir a cualquiera que te haga dudar de ti mismo, de tu poder y de tu propio viaje en esta vida”.

La respuesta de Madame

“Lo que todos tenemos que saber es que todos tenemos malas fotos, todos tenemos malos días, todos estamos en un sitio con mala iluminación, con una mala posición. Y a mí, lo que me parece muy mal es utilizar este tipo de imágenes”, señalaba en plató Madame de Rosa, una de las afectadas por esta cuenta.

“Entiendo la finalidad de la persona que ha hecho esta cuenta, que es para que, se supone, no nos dejemos engañar por una imagen irreal. También está bien que la gente sepa que no se debe abusar de los filtros. Nosotras que nos dedicamos a eso tenemos que tener mucha conciencia que no podemos utilizar filtros que nos cambien la cara, que nos cambien nuestro aspecto, nuestro cuerpo, porque eso al final te acaba volviendo loca de la cabeza”, explicaba la influencer.

Se quejaba de que @belleza falsa saca fotos reales en las que salen especialmente mal. “Ella, al final, cuenta verdades a medias”, aseguraba. “Está creando un espacio en el que ves que hay mujeres metiéndose con mujeres”, opinaba sobre esta cuenta que no desvela su identidad.

Como siempre ocurre en estos casos, el debate está servido.