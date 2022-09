Gloria Camila se marca un Rosalía y se disfraza de reportera para preguntar lo que la gente opina de ella

Gloria Camila Ortega fue una de las primeras concursantes confirmadas para Pesadilla en El Paraíso y ya está en la granja conviviendo con el resto de sus compañeros y compartiendo una experiencia que no va a ser agradable de entrada por la falta de comodidades a la que están sometidos.

El jueves empieza el programa y podremos ver las primeras imágenes de cómo está resultando esta aventura. Mientras, su padre y Ana María Aldón, siguen protagonizando capítulos televisivos de su particular culebrón.

La crisis entre ellos es importante y bastó la llamada del maestro a Ya es verano este fin de semana para corroborarlo. Y su hija, ajena a todo. Eso sí, antes de irse para Cádiz, donde se está grabando el programa, dejó un trabajito hecho para el programa.

Gloria Camila infiltrada

Se puso en manos del equipo de maquillaje y peluquería para caracterizarse y marcarse un Rosalía en El Hormiguero. Es decir, se disfrazó de reportera para que no la reconocieran y poder salir a la calle a preguntar qué opinaba la gente de ella.

“Es una vergüenza sacar los trapos sucios y cosas tan íntimas y tan de casa”, decía una mujer. “No va más que buscando dinero sin trabajar”, “una aprovechada te diría yo, en el fondo me da pena este tal Ortega Cano que creo que ha sido un profesional y ahora tiene un rollo que vamos, entre la mujer, el hijo y todo”, “no aporta nada”, opinaban otros viandantes.

“Esa chica me gusta, la veo bastante educada. La pobre está pasando con su padre lo que nadie sabe y me gusta mucho”, se mostraba a favor otra de las encuestadas.

Al final descubría su identidad y podíamos ver las distintas reacciones de todos los que habían opinado de ella y esa era la parte más divertida. Ya, desvelada su identidad, no dudaba en contestar y rebatir a los que la habían criticado. “Tienes una madrastra que ni la de Cenicienta”, le decía una de esas personas.

Y mientras, esa madrastra intentaba sonreír en el plató mientras veía el reportaje de la hija de su todavía marido. Por cierto, que ella estará también en el plató del reality donde está concursando Gloria Camila. Veremos qué dice de ella durante estas próximas semanas, que el domingo se estrena el primer debate.