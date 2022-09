Sandra Barneda desvela lo que le dijo Carlota Corredera al saber que iba a sustituirle con Rociíto

Este 6 de septiembre, Telecinco estrena en abierto En el nombre de Rocío. La segunda parte de la historia de Rocío Carrasco, que arrancó con Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Tras el revuelo social y mediático que causó la primera tanda de entrevistas, se espera que en esta ocasión ocurra algo parecido y por ello le hemos preguntado desde LOS40 en la presentación a la que hemos asistido junto a otros medios.

A ella han acudido Rocío Carrasco, Anaís Peces y Sandra Barneda, protagonista, directora y presentadora, respectivamente, de En el nombre de Rocío. Tras grabar durante "12 días seguidos desde la mañana hasta por la noche", tal y como señala la hija de la cantante.

Para contextualizar la segunda edición, Peces señaló que "ninguno de los participantes ha cobrado absolutamente nada, lo han hecho todos por apoyar a Rocío". A la que veremos "con mucha más entereza, muy concisa y contundente. Eso es lo que más va a sorpreder al espectador".

Y situó a todos: "Empezamos con el tercer capítulo en el que hablamos de Pedro Carrasco, el padre". Cabe recordar que los dos primeros capítulos ya se emitieron en abierto.

Barneda: "Hay que dejar de blanquear a las familias"

Tras la marcha de Carlota Corredera de Mediaset, la que toma el relevo de acompañar a Rociíto en plató es Sandra Barneda: "Es un placer estar aquí, formar parte de este proyecto. Me reencuentro con una Rocío distinta a la que me encontré en un plató hace 7 u 8 años", explicó refiriéndose a Hable con ellas.

Sobre su relación: "Nos une algo muy especial pero somos profesionales. La aprecio, le tengo muchísimo cariño. Me une una relación de amistad. Nadie debería estar callado si no es de forma voluntaria".

Y, tras ver algunos capítulos, la presentadora también ha reflexionado: "Mucha gente se va a sentir identificada por varios motivos: por el dolor que le queda para siempre a alguien con la muerte de un padre, la trascendencia de tener padres conocidos y las herencias (no solo económicas, también las emocionales)".

Sobre esto último ha subrayado: "Hay que dejar de blanquear a las familias, en las familias ocurre de todo. Las herencias rompen todo, dicen los expertos. Por una chorrada dejas de hablarte con familiares".

Y también ha respondido a las posibles críticas que pueda recibir: "Lo encaro como cualquier otro formato, sé que el directo siempre nos lleva a cometer errores y aciertos. Sufriré críticas destructivas y constructivas, pero forma parte de nuestro trabajo. Pero no me preocupa de más, creo que es un tema universal".

Barneda, sobre Corredera: "No existen los enfrentamientos en mi corazón"

Barneda también quiso aclarar su situación con Corredera: "No existen los enfrentamientos en mi corazón con Carlota. He hablado con ella y me ha dicho que 'qué guay que la haga yo'. Nuestra profesión es así. Ojalá menos titulares lesivos porque detrás de las profesionales hay seres humanos".

Y, por su parte, Rocío Carrasco confesó haber tenido diversos sentimientos al saber que Barneda iba a ser la presentadora: "Me ha hecho muy feliz, somos amigas. tenemos una relación maravillosa. Cuando me dijeron que iba a presentar, no puedo ser hipócrita: sentí pena por una parte y por otra alegría. Alegría por ella y pena porque no estaba Carlota ni Jorge".

Explicó que cuando conoció a Sandra en Hable con ellas, "fue muy importante para mí junto con Yolanda Ramos y Marta Torné, vivieron el momento en el que me encontraba. Incluso sin saber la mitad de las cosas. Se convirtió en alguien importante en mi vida. No estamos todo el día hablando, pero estamos dos meses sin hablar y nos vemos y es como si nada".

Rocío: "Puede que me arrepienta de cosas que no he dicho"

"Solamente puedo agradecer que después de mucho tiempo se me vuelva a escuchar con una faceta diferente dentro de mi vida. Quiero dar a conocer a Rocío Jurado, a la gente que no la conozca, y a Rocío Mohedano, que es la menos conocida", ha empezado confesando la protagonista.

"En el nombre de Rocío es simple y llanamente la contestación a muchos años de mentira. Simplemente eso". Eso sí, pide que no se comparen las dos partes: "En el otro documental trataba cosas más fuertes, desde mi punto de vista. Nada tiene que ver ese con este".

Preguntada por si se arrepiente de algo que ha contado o de la forma: "No me arrepiento, absolutamente de nada de lo que he dicho, puede que me arrepienta de cosas que no he dicho. He guardado cosas porque considero que si no lo han hablado otras personas en vida, a lo mejor yo no deberia de hacerlo. Pero lo considero ahora quizá mañana cambio de opinión".