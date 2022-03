Carlota Corredera se despide de 'Sálvame' con un emotivo mensaje

La presentadora del formato más exitoso de Telecinco ha presentado hoy 25 de marzo su último programa en Sálvame. Después de 13 años trabajando en este magazine de Mediaset, los primeros años como directora y, desde 2014, como presentadora, Carlota Corredera ha dicho adiós a la que ha sido su casa durante más de una década para comenzar nuevos proyectos profesionales. El programa de hoy, como no podía ser de otra manera, ha estado cargado de momentos muy emotivos, donde sus propios compañeros han querido homenajearla y despedirla como se merece.

Regalos, bailes, mensajes cargados de esperanza e ilusión y un repaso por algunos de sus mejores momentos en televisión, han sido solo una pequeña muestra de lo que ha vivido Carlota Corredera en su último programa. Uno de los momentos más especiales lo ha protagonizado su compañera, Terelu Campos, que le ha cantado y bailado al más puro estilo Julio Iglesias con Me va Me va, una canción muy especial para la presentadora porque le recuerda a su padre.

Hace tan solos unos días se hacía pública la noticia de que Carlota Corredera había puesto fin a su etapa en Sálvame, el que podría catalogarse como “el programa de su vida”, ya que su esfuerzo, su dedicación y su compromiso la han convertido en uno de los rostros más notorios del programa. La periodista, que comenzó su andadura en el programa detrás de las cámaras como directora, pronto hizo gala de su valía y acabó haciéndose a los focos y a la dinámica como presentadora.

Los inicios de su exitosa trayectoria

Sin embargo, la andadura profesional de Carlota Corredora estuvo muy ligada a la prensa escrita colaborando en La Voz de Galicia y más tarde, en Diario 16. Aunque pronto, se lanzó a su aventura en televisión, esta vez como guionista en el programa Aquí hay tomate y unos años más tarde, como subdirectora del espacio Sabor a ti en Antena 3. Su cambio a la otra cadena se hizo en 2004, donde debutó como directora del programa TNT, el cual fue conducido por Jordi González. A estos proyectos se le sumaron en los años siguientes El laberinto de la memoria y Abre los ojos y mira.

Con esta mochila de experiencias y vivencias, Carlota Corredera aterrizaba en Sálvame, donde empezó como directora y después, acabo enfrentándose al programa delante de las cámaras, al que se hizo poco a poco. Además, gracias a su garra, a su carácter y a que ha estado siempre cuidando con mucho esmero los asuntos más sensibles del programa, se ha acabado convirtiendo en una presentadora de referencia

Quería recordar un día como hoy, el debut de Carlota como presentadora de Sálvame en el año 2014.

Gracias @CarlotaLlauger por todo. Te deseo mucho éxito en tu nuevo proyecto. 💜#GraciasCarlota #Mareafucsia pic.twitter.com/pMQ0gsioiC — Holly Glamour (@holly_glamour) March 25, 2022

El 2021, uno de sus años más agridulces

Carlota Corredora no solo ha dicho hoy adiós a una etapa muy completa, sino también se ha despedido de uno de los años más agridulces, que ha estado muy marcado por su fuerte compromiso con las declaraciones de Rocío Carrasco, que han generado tanta controversia en la sociedad y de las que la presentadora se ha hecho una fiel defensora.

El estreno de la docuserie de la hija de Rocío Jurado ha marcado una nueva etapa en la vida de la protagonista, ya que desde el primer momento ha sido una de esas personas que ha mostrado su apoyo a Rocío Carrasco y a la que no la ha soltado la mano en ningún momento, ni cuando las críticas ponían en duda la veracidad de su relato. De esta forma, la presentadora se convertido en una abanderada del feminismo y del propio testimonio de Rocío, lo que la ha situado en el blanco fácil para las críticas. A este hecho hay que sumarle la pérdida de Mila Ximénez y los constantes enfrentamientos entre los colaboradores, que la llevaron a confirmar “un mal momento personal y profesional” el pasado verano.

Los compañeros aplauden su trabajo

Carlota Corredora ha compartido recientemente, en las redes sociales, unas primeras palabras tras su marcha que se hizo pública hace unos días, en la que se la puede ver en sus comienzos en el programa como directora. Unas imágenes que han sido muy aplaudidas y comentadas por muchos compañeros del programa, como Omar Suárez, Kike Calleja o Laura Fa. Aunque otros compañeros de profesión, como Kike Calleja, Carmen Chaparro o Jesús Vázquez también se han sumado a las muestras de cariño hacia la presentadora.

Un hecho que se ha repetido esta misma tarde en directo, donde los compañeros de Sálvame han querido despedir a su compañera de batallas a lo grande. Los colaboradores que se han encontrado en plató han ido regalándole obsequios para desearle la mayor de las suertes en su nueva andadura profesional. Regalos que han sido entregados entre bailes y vítores y han hecho soltar alguna que otra lagrimilla a la presentadora. El resto de compañeros, que estaban fuera del plató, también han entrado en directo para despedir a la compañera en su último programa. Aunque, la sorpresa más especial, la recibía de su marido, que ha entrado en directo para desearle la mayor de las suertes y para agradecerle su dedicación: Gracias por haberme acompañado en estos 13 años. Te va a ir súper bien".

La periodista se marcha para emprender un nuevo proyecto, del que todavía se desconen muchos datos. Lo único que se sabe es que presentará y liderará un programa de actualidad y entretenimiento. Una idea de cosecha propia que, poco a poco, fue tomando forma hasta tal punto de hacerse realidad.

.@CarlotaLlauger, protagonista de un nuevo proyecto de La Fábrica de la Tele pic.twitter.com/Clcy9jz48X — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) March 23, 2022

Carlota Corredora ha querido poner punto y final a su etapa en Sálvame con unas palabras de aliento muy emotivas: "El mayor patrimonio del programa habéis sido vosotros", ha comenzado pronunciado la presentadora."Han sido 13 años, toda una vida en este progrmaa. He sido muy feliz y lo más importante de mi vida me ha sucedido aquí, en Sálvame. Me voy muy contenta y muy agardecida por todos aquellos que habéis apostado por mí y me habéis apoyado", ha continuado expresando. "Gracias a todo el equipo, que sois mi familia. Espero que durante muchos años sigáis acompañando y entreteniendo a la gente haciendo el trabajo más bonito del mundo. Gracias" ha concluido con un mensaje muy alentador para el resto de miembros del programa.