Ismael Beiro, ganador de ‘Gran Hermano 1’, da el salto a la política

Han pasado más de veinte años desde que el fenómeno Gran Hermano llegase a nuestras vidas. El reality de Telecinco se convirtió en un auténtico éxito, catapultando a la fama a todos sus concursantes. Sin duda, uno de los favoritos fue Ismael Beiro, quien consiguió alzarse como ganador de la primera edición. Toda una proeza, teniendo en cuenta que la final consiguió un 70% de share y una audiencia de casi 8 millones de espectadores. ¡Una locura!

Ahora, dos décadas después, Ismael tiene otro reto entre manos: conseguir la alcaldía de Cádiz, su ciudad natal, en las elecciones municipales de 2023. El ex concursante de Gran Hermano anunció en una entrevista para El Independiente su salto a la política.

“Este tal vez sea el mayor reality en el que he participado nunca. Voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales, que no piensen tanto en clave de izquierdas o de derechas como en la ciudad”, ha asegurado Ismael.

El rostro televisivo ha asegurado que está muy vinculado a su ciudad y que quiere explotar sus mejores facetas. Sobre todo, la del turismo: “Hace falta potenciar nuestra cultura y tener también en cuenta modelos de ciudades como Málaga, Ibiza o Tenerife. Ver lo que a ellos les ha ido bien y aplicarlo, no plagiarlo, pero sí estudiarlo”

Para hablar sobre el proyecto, Ismael también ha estado en Ya es Mediodía. Allí ha dado más detalles sobre lo que tiene pensado: “No seré nunca político, sino gesto y de una forma independiente. Tengo la intención de presentarme si movilizo lo necesartio para cambiar la ciudad. Quiero que se un sitio que prospere”.

Aunque no se quiera vincular a ningún partido, en el programa ha aprovechado para elogiar a personajes del PP como Alberto Núñez Feijóo: "Lo veo honesto, que ya es mucho decir que un político de partido sea honesto. Seguro que algo más puede hacer por este país". Además ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez: “Vale más como un personaje tipo ‘clown’, cómico, siendo capaz de trasladarnos a una realidad que no existe y que no tiene nada que ver con lo que había contado. Es un ilusionista”.