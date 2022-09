Anitta celebra el Día Mundial del Hermano con unas fotos muy especiales

Si algo ha demostrado Anitta a lo largo de todo este tiempo es que es una auténtica apasionada de su familia. Tan solo basta con hacer un corto recorrido por sus redes sociales para comprobar que su vínculo más cercano es fundamental en su vida y que no sabría qué hacer sin todos y cada uno de los miembros que forman parte de este.

El último en protagonizar las redes de la brasileña ha sido su hermano, que cumple años justo cuando se celebra el Día Mundial del Hermano. ¿Casualidad? No lo creemos.

La artista ha querido abrir su corazón y dedicarle unas bonitas palabras a Renan, con quien se lleva tres años. "Por siempre el hombre de mi vida. Feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños del mejor hombre del mundo. Hermano mío, te quiero tanto, pero tanto, que duele. Eres mi mitad, mi mayor orgullo, mi refugio seguro. Dios tenía razón cuando nos hizo hermanos, no hay mayor amor y admiración dentro de mí por lo que siento por ti. Sé feliz hoy y siempre", dice la cantante. "Te quiero mucho, mi amor. Siempre juntos", dice Renan entre las respuestas.

A estas palabras les acompañan unas fotos de la infancia y de la vida adulta de Anitta junto a su hermano que demuestran que siempre han estado muy unidos. ¡No pueden vivir el uno sin el otro!

Como era de esperar, los comentarios de la publicación se han inundado de felicitaciones a Renan, tanto de compañeros de profesión de la artista como de miles y miles de sus seguidores.

Como mencionamos en líneas anteriores, la familia lo es todo para Anitta. El año pasado confesó que había descubierto que tenía otro hermano, Felipe, y no dudó en darle la bienvenida a la familia. "Mi padre tuvo a Felipe antes de casarse con mi madre pero no lo sabía. La madre de Felipe vio a mi padre en la televisión conmigo y reconoció que era su padre. Me quedé completamente en shock", aseguraba la brasileña. Posteriormente, lo invitó a formar parte del videoclip de Girl From Rio, en el que también podemos ver a Renan.

¡Que vivan los hermanos!