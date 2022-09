Lali Espósito: "La comunidad LGTB lo es todo para mí"

A menos de tres semanas para que Lali Espósito traiga su Tour Disciplina a España, que pasará por Madrid, Barcelona y Málaga, desde LOS40 pudimos hablar un ratito con ella para que nos hablase de todo lo que conlleva la preparación de una gira que ya ha colgado el cartel de "entradas agotadas" hasta en tres ocasiones en el Movistar Arena de Buenos Aires. Durante la primera parte de esta entrevista, le preguntamos sobre cómo estaba viviendo todas estas noticias, la preparación física a la que se ha sometido para ofrecer un show de dos horas de auténtica fiesta electro-pop, cómo siente su inminente regreso a España y el estreno de su último videoclip: 2 son 3.

En esta segunda parte, nos centramos en N5, uno de sus últimos éxitos, para hablar de su añoranza a la vida de Madrid, los nuevos sonidos que explora en su nuevo disco y su amor por el colectivo LGTB, ofreciendo unas respuestas que, como siempre, se caracterizan por su naturalidad y su honestidad.

Tanto en 2 son 3 como en N5 vemos una mezcla de sonidos entre el pop, la música electrónica y la música tecno, que confirman un poco un proceso de experimentación con otros estilos. ¿Qué podemos esperar de Lali Espósito de cara al próximo disco?

"Es un disco claramente como concierto. No tiene llanuras, no hay un par de canciones arriba y de repente una bajada. Armé un disco que al ponerlo quería que fuese un sin parar de sensaciones. Si hay cambios de mood, porque no van a ser todas las canciones iguales, pero hay como un gran cambio, como si estuvieras en una fiesta. Como si de pronto pasaras de un sonido como el de Disciplina, que si vienes del electrónico es pesado y es como más mid tempo, a sonidos con Como tú, que a lo mejor es un pop un poco más arriba y otro es como un tempo high... Pero todo se mantiene en una línea súper electrónica y súper pop, y a la vez con sus tintes urbanos.

Hay canciones que todavía no conocen que siguen un poco la línea de N5, que es como este dembow acelerado y hecho más electrónico, pero que no deja de ser un ritmo que te permite como el perreo también, de cierta manera.

Para mí fue un camino muy bonito de experimentación, para no caer en sonidos que no me interpelan realmente o en sonidos en los que yo no aporto tanto como siento que puedo aportar en el pop. Y esa es la búsqueda de este sonido".

He leído que el videoclip de N5 está inspirado en la noche madrileña. ¿Cómo te ha tratado Madrid? ¿Cómo sientes la ciudad después de haber vivido dos años aquí?

"Joder, macho, me ha tratado increíble. La extraño todo el tiempo. Amo Buenos Aires, amo mi ciudad, extrañaba mucho estar acá, en mi casa con mis cosas, la vida de uno... Pero a mí me dio mucho. Yo necesitaba realmente la experiencia de estar en otro lado y ese otro lado no pudo ser más perfecto. O sea, era Madrid, sin duda, porque culturalmente, si bien tenemos algo cercano en muchos aspectos, yo necesitaba un poco esa libertad.

Esa sensación de un poco más de libertad en mi manera de estar en la calle, mi manera de salir a un bar, en mi manera de relacionarme con extraños, de manera de vivir en una ciudad... Madrid no deja de ser un pueblo de cierta manera, es un círculo y te terminas encontrando con gente y amigos todo el tiempo. Buenos Aires es gigante, es tan grande como toda España, esa sensación no es tal acá. Es como más antigua en la cuestión de dónde vas y cómo por la cuestión lógica de de eternidad y Madrid me dio esa esa cosa que yo no había experimentado nunca de cercanía, de tu pisito y el piso de tu amigo cerquita, y esa cosa que es muy bonita y que a mí me ha dado mucho a nivel humano. Profesionalmente fue hermosa la experiencia de Sky Rojo, pero a mí me Madrid me dejó un tatuaje emocional a mi persona muy, muy grande. Y de mucha madurez, también".

También en el videoclip de N5 vemos una amplia representación del colectivo LGTB. ¿Qué han significado personal y profesionalmente para ti?

"Un poco todo. Un poco mi propio camino... No alejo a la comunidad de mi propia búsqueda sexual, experimental y humana. Mis amigos son la comunidad, yo me siento parte por mi propia búsqueda como te digo, y porque siento que hago música muy concretamente para el colectivo. Me refiero a que es un estilo que gusta mucho. Para mí lo son todo.

Yo miro el público que me viene a ver debajo del escenario y es nuestro encuentro. Entonces es muy directa mi relación, es muy intensa e íntima mi relación y cada vez que entro al estudio hacer música, o cada vez que tengo un vídeo o algo, estoy absolutamente inspirada por por la comunidad, por el colectivo... Entonces es una relación absolutamente simbiótica".

