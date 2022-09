La presentadora de TV3 Fina Brunet padece un tumor cerebral

La conocida presentadora de TV3, Fina Brunet, ha dado una entrevista a El Suplement de Catalunya Radio en la que ha desvelado que desde el otoño de 2021 está luchando contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado hace aproximadamente un año después de que notase diversas dificultades al hablar.

Brunet, conocida por haber trabajado en formatos como Tres senyores y un senyor, ha explicado que durante la época más dura del Covid, cuando se veía obligada a teletrabajar, empezó a darse cuenta de que le "faltaban palabras, que no recordaba nombres de presonas que conocía y que, en el momento de escribir, escribía mal". "Pensé, ¿y ahora qué te ha dado, el Covid te ha afectado a la cabeza, o qué? Y fui dándole vueltas hasta que llegué a la conclusión de que mi cabeza no funcionaba bien", ha explicado a los oyentes.

Al advertir que podría tratarse de algo grave, Brunet decidió buscar ayuda especializada y en cuestión de un mes los médicos le diagnosticaron el tumor que le afectaba al habla y a la memoria y rápidamente la operaron. "Ahora estoy feliz porque estoy en tratamiento", ha querido señalar le periodista.

"Lo que han hecho es sacarme todo lo que han podido en una operación super chula en la que no he sufrido ningún daño y en la que se dedican, sobre todo, a tener controlado dónde pueden tocar y dónde no. Lo que hacen es mantenerte despierto cuando te están operando. Tú estás dormido y no te das cuenta, pero te están haciendo hablar con una psicóloga y él sabe si está tocando una esquina o la otra y si ahí puede tocar o no puede tocar...", ha narrado Brunet.

"Me preguntó si quería preservar el catalán o el castellano"

Como dato anecdótico sobre la operación a la que se enfrentó para erradicar el tumor en la primera fase, Brunet ha contado que unas horas antes de entrar a quirófano el doctor le llegó a preguntar que, si se daba el caso, cuál de todos los idiomas que la comunicadora habla quería preservar, si el "castellano o el catalán", algo a lo que ella respondió que el catalán, ya que es su lengua materna. "Me quedé que no me lo podía creer", ha admitido la periodista.

Sin embargo, todo fue bien durante la intervención y tres días después de haber pasado 12 horas en el quirófano ya se encontraba en casa junto a su familia disfrutando de la buena compañía y el buen comer.

Tras la operación llegó la quimioterapia

La recuperación de Brunet no quedó ahí. Después de la operación llegó el momento de la quimioterapia, un tratamiento al que se sigue sometiendo y que le ha debilitado mucho el cuerpo, en especial las piernas, que le fallan mucho al andar. "Los médicos están esperanzados porque hasta ahora no he empeorado. Se ha mantenido todo el proceso y se debería ir reduciendo... Dicen que cuando me quiten la cortisona se notará más... Estamos por el buen camino", ha querido recalcar la comunicadora.