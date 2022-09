Risto Mejide y Laura Escanes hablan de ruptura: “Todo lo que empieza, tiene que acabar”

Durante este verano hemos podido sumergirnos en el ideario de Risto Mejide y Laura Escanes gracias a su primer proyecto profesional en común, su podcast, Cariño, ¿pero qué dices? Pero ha llegado el momento de decir adiós.

En esta última entrega han querido hablar de las despedidas, no hay mejor momento para tratar este tema. “No me gustan las despedidas. No quiero pensar en la última vez que vaya a hacer algo, porque me genera un sentimiento de ansiedad que no puedo controlar. Prefiero que no exista un último adiós, porque no creo en las despedidas”, asegura Laura Escanes que no parece muy cómoda con esta conversación.

“Todo lo que tiene un principio, tiene un final, te guste o no te guste”, le dice su marido. Es cuestión de saber qué pasos hay que dar en estas situaciones.

“El primer paso sería acordar el desacuerdo. Estar de acuerdo en que se está en desacuerdo. En que aquello que ha durado hasta entonces ya no tiene sentido que dure más. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que vive las despedidas como un fracaso”, explica el comunicador.

“Hay gente que está en tu vida el tiempo que tiene que estar, te aporta muchísimo y esa etapa tiene un principio y un final, un inicio y un cierre, y no por eso tiene que ser un fracaso. Vivir el final como un fracaso, es el primer fracaso del final”, asegura.

Hablando de rupturas

El tema ha derivado en las relaciones y la influencer ha confesado que le ha costado siempre mucho despedirse de sus parejas. “No me despedí muy bien”, admite. “Yo siempre he cortado. Y eso es un problema”, replicaba su marido.

“Yo creo que también la manera de despedirse, o de irse, o de abandonar importa mucho. Igual que, creo que tú lo habías dicho esto muchísimo, que, igual que cuidamos los principios, tenemos que cuidar los finales y las despedidas”, indica Laura que parece que al final logra entrar en el tema.

“¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo”, espeta Laura a Risto cuando empieza a bromear sobre el tema. “Porque todo lo que empieza, tiene que acabar”, recibe como respuesta.

Una última charla a la que han tenido que ponerle punto final. “A mí me ha gustado también mucho la experiencia. Ha sido una terapia a dos y me encanta”, terminaba diciendo Risto sobre esta experiencia nueva para ellos.

“Podemos decir un ‘hasta pronto’, es una manera de despedirse”, terminaban diciendo. Es su adiós para este podcast que todavía tendrá un episodio más con los mejores momentos que ha dejado en estas semanas.

Tal vez haya sido el primer paso para seguir trabajando juntos que, por lo que hemos podido ver, no les ha ido nada mal.