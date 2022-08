Laura Escanes y Risto Mejide hablan sobre las dificultades por las que ha pasado su relación

La relación entre Laura Escanes y Risto Mejide ha sido polémica desde el comienzo, pero no entre ellos, sino por su diferencia de edad, que ha sido muy cuestionada por un sector de la sociedad. Sin embargo, ambos han pasado por diferentes adversidades y han demostrado que tienen una pareja sólida con una hija preciosa a la que adoran.

Sin embargo, tener a su pequeña Roma no ha hecho que todo fuera color de rosas y, como es evidente, también han pasado por dificultades que no solo han afectado a sus vidas como individuos, sino también a la pareja. Es por ello, por lo que ambos se han sincerado en su podcas, Cariño, ¿pero qué dices?, un espacio donde se abren a sus seguidores y abordan diferentes temas, como ser padres.

“Ser madre te cambia la vida. Te cambia absolutamente todo. Todo lo que tú pensabas que era de una manera, pasa a ser de otra”, dice Laura Escanes. La influencer es primeriza y le modificó absolutamente todo. Risto Mejide añadió: “borra todo lo que ha pasado en tu vida desde entonces”.

El presentador no es primerizo, ya que tiene otro hijo más mayor. Tiene una experiencia que al principio Laura Escanes no concebía, lo que le llevó a juzgar la forma de actuar de su pareja en relación con su pequeña. “Yo te miraba y no podía entender que tú estuvieses tan relajado. Yo me había informado muchísimo y pensaba que yo era la única que sabía la forma correcta de hacer las cosas. Y tú cuando lo hacías de otra manera, me moría por dentro”, dice la modelo.

Sin embargo, el hecho de tomar distancia e ir a terapia le ayudó para dejar que Risto Mejide hiciera las cosas a su manera. Sin embargo, la crianza de Roma no es el único obtáculo por el que ha tenido que pasar la relación, ya que el poco tiempo para disfrutar los dos juntos también se vio mermado: “Hay un buen momento y todo está bien, pero también te complica las cosas por naturaleza. Tú pasas de ser tú y tu pareja, tus salidas, tus planes y tus viajes solos, a que tienes que organizar tu vida con otra persona que te cambia todo”, dice Laura Escanes.

Ahora pasan por un buen momento y todos esos obstáculos ya los han superado, aunque seguro que vienen algunos más porque así es la vida. Tienen muy claro todo lo relacionado con ampliar su familia y darle un hermano pequeño a Roma: “Ahora mismo no tendría otro hijo, creo que no tendría ningún hijo más. Cuando esta Julio -el hijo del publicista- somos cuatro, tener uno más seríamos familia numerosa y no”, expresa Laura Escanes.

Por lo que, de momento, veremos a la pareja con su pequeña y también con el hijo del presentador.