Charlie Puth sorprende a sus seguidores con un selfie en calzoncillos: “¿Se habrá equivocado?”

Charlie Puth ha vuelto a dar que hablar. El artista estadounidense ha compartido en su cuenta de Twitter una foto que no ha tardado en viralizarse. ¿La razón? Se trata de un selfie delante del espejo en calzoncillos. La imagen, que parece sacada del Tuenti de un adolescente de los 2000’s, llama la atención por el espacio tan costumbrista que muestra: un lavabo poco iluminado y lleno de productos cosméticos de todo tipo.

Además, en lo que más se han fijado los fans del cantante no es es en su ropa interior (no es la primera vez que sube una foto mostrándola y no nos vamos a escandalizar a estas alturas por ello), sino la surrealista escena: Charlie luce una cinta blanca en el pelo y se tapa la entrepierna con la mano izquierda.

La foto no ha tardado en viralizarse y muchos de sus seguidores han pensado que el artistas les está tomando el pelo. “Tiene que ser una broma”, “¿Lo habrá compartido de verdad?” o “¿Qué ha pasado?”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros seguidores opinan que se trata de una forma de promoción. Y es que el estadounidense lanza el próximo 7 de octubre su tercer álbum de estudio bajo el nombre Charlie. De este modo, el cantante podría estar llamando la atención y desvelando los detalles de alguna nueva canción.

Smells Like Me, su nuevo single

De hecho, Charlie presentó el pasado viernes, 2 de septiembre, el primer single de este nuevo trabajo. Se trata de Smells Like You: una canción pop donde Puth vuelve a demostrar que es el rey de la producción musical.

Este nuevo proyecto tendrá un total de doce canciones que han nacido de internet, tal y como comentó el joven: “Este álbum nació en Internet, y me he divertido mucho haciéndolo delante de todos vosotros este último año. 2019 yo solía pensar que, para ser un artista, tenías que esconderte y no hablar con nadie para hacer tu arte. Resulta que haces MUCHO mejor arte cuando involucras a millones de personas en el proceso”.

Tendremos que esperar para escuchar el resultado completo de este disco. Mientras tanto seguiremos atentos a sus redes sociales para ver la próxima foto espejo que comparte.