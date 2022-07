Charlie Puth desvela el nombre de sus nuevas composiciones

Durante nuestra última entrevista con él, Charlie Puth nos contó una 'mentirijilla' al asegurar que su nuevo disco de estudio no iba a tener colaboraciones. La tiene, pero no podemos enfadarnos con él. Bueno, ni con él ni con Jungkook (BTS) que le acompaña en Left and right, el tercer sencillo que el estadounidense ha presentado de su inminente nuevo álbum de estudio: Charlie.

"Nunca he puesto a la venta un disco que sea verdaderamente al 100% mío. Voy a compartir mucho sobre mí y tengo la sensación de que la gente va a saber más sobre mí de lo que yo se sobre mí mismo cuando lo escuchen. Es una canción rara pero estoy feliz de que a la gente le esté gustando" nos dijo en su momento sobre la ausencia de colaboraciones. Sin embargo, no todos los días surge la oportunidad de colaborar con uno de los miembros de una de las bandas de mayor éxito del momento.

Según desveló a través de sus redes, sólo tendremos que esperar hasta el próximo 7 de octubre para descubrir cómo suenan el resto de las canciones de las que hasta ahora no teníamos conocimiento. Y serán nueve canciones más las que podamos escuchar además de las 3 que ya conocemos: Light switch, That's hilarious y la citada Left and right.

Todas ellas figuran en la portada principal del disco que Charlie Puth presentó hace un par de días. Están en posiciones casi imposibles de detectar y entre algunos juegos de palabras que seguro que han sido sus pequeñas bromas con su equipo habitual.

"Esta es la portada oficial de mi álbum CHARLIE. Este disco nació en Internet, y me lo he pasado muy bien haciéndolo frente a vosotros el pasado año. Mi yo de 2019 solía pensar que para ser un artista, necesitabas esconder y no hablar con nadie sobre tu arte. Al final ha resultado que haces un arte mucho mejor cuando involucras a millones de personas en el proceso (para mí por lo menos). Espero que gritéis y lloréis cada palabra cuando cante estas canciones en la gira porque no estarían aquí sin vosotros. Gracias. Charlie saldrá el 7 de octubre de 2022" publicó en sus perfiles oficiales.

Cada vez falta menos para ese 7 de octubre en el que Charlie Puth pondrá fin a casi 4 años de silencio discográfico desde la publicación de Voicenotes (2018).

Este es el listado de canciones de Charlie.