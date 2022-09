Alessandro Lequio carga contra Anabel Pantoja por sus últimos stories en el hospital

Cada paso que da Anabel Pantoja se analiza con lupa y, sobre todo, cuando está separada de Yulen Pereira. Él ha vuelto a Madrid para centrarse en la esgrima mientras que ella se ha ido a Sevilla para estar con su padre que permanece en el hospital.

No es muy dada a pararse a hablar con los reporteros que la esperan a su llegada a la estación, pero ya tiene sus redes sociales para informarnos de todo. La hemos visto en la habitación de su padre dándole de comer. Unas imágenes que no les ha gustado a algunos.

“A un padre no se le visita en un hospital. A un padre se le acompaña y se le cuida. Esto para empezar. Y luego no se enseñan las imágenes en televisión, me parece lamentable”, aseguraba Alessandro Lequio en El programa de verano totalmente decepcionado con la actuación de la influencer.

Tras pronunciarse sobre las imágenes de Anabel en el hospital se ha centrado en su relación. “Anabel para Yulen ha sido como ganar el gordo de la lotería. Le ha llenado los bolsillos. Le permite hacer la vida que siempre ha querido hacer y es la disculpa perfecta para colgar la espada y no tener que enfrentarse con su padre”, señalaba.

El estado de salud

Una reportera del programa ha conectado desde la puerta del hospital. "Ella está muy pendiente de su padre, sube fotos a redes sociales, que además hablan más de lo que parece del estado de salud", admitía sobre la actuación de Anabel.

"Al estar con bata y guantes, que por protocolo covid ya no es obligatorio, si lo lleva es porque su padre podría estar en aislamiento. No está acompañado en la habitación, está solo porque puede que su estado sea complicado y tenga una infección", añadía sobre lo que ha podido deducir tras ver los stories de la colaboradora.

"Es verdad que son impactantes las imágenes...", apostillaba Joaquín Prat, ya de nuevo en plató. “Es tremendo, es lamentable. Solo le queda decir que ha sido una visita por compromiso”, insistía Alessandro.

"Lo importante es que está con su padre, ya está, y al que deseamos una pronta recuperación", cerraba el tema el presentador.

Aparte de estar con su padre, la hemos visto recuperar algunas rutinas como sus salidas junto a su madre, sus amigos o las visitas al gimnasio.