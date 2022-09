Anabel Pantoja entra enfadada en ‘Sálvame’ y aclara por qué no está de vacaciones con Yulen y su madre

Desde que Anabel Pantoja y Yulen Pereira salieron de Supervivientes y regresaron a España tras iniciar una historia de amor en Honduras, los medios de comunicación han estado tras cada paso que han dado. Es lo que tiene comenzar una relación en televisión.

Se ha dicho de todo sobre esta historia. Los hay que nunca confiaron en ella y sólo veían intereses por uno y otro lado, y los que sí creyeron que podía haber amor entre ellos.

Este verano les hemos visto disfrutar en el sur con Tania Medina y Alejandro Nieto. También en su viaje a Egipto que nos ha dejado muchas imágenes y comentarios de españoles que se han cruzado con ellos en el país de los faraones.

Pero ahora están separados. Él se ha ido con su madre a Mallorca y Anabel no les ha acompañado y eso ha desatado muchos rumores. Ha entrado en Sálvame por teléfono cansada de tanta mentira y ha explicado el porqué de esta separación.

“Tengo que estar con los míos y él tiene que estar con los suyos. Ha ido de vacaciones con su familia, no pinto nada. Quiero estar aquí, organizar mi vida, mis cosas, y a la vuelta nos reencontramos”, aclaraba. Así que, parece que nada de crisis.

El abandono de su padre

Aunque el motivo real que ha desatado la furia de la influencer han sido los comentarios sobre el supuesto abandono que tiene su padre al que, dicen, no ha prestado mucha atención este verano pese a su delicado estado de salud.

“No voy a decir más nada de si voy a estar con mi padre o no voy a estar con mi padre, lo voy a hacer en la privacidad. Yo no tengo que llamar como otros familiares, ni nada. No tiene que estar mi padre en un hospital para acudir”, explicaba.

“He estado en una isla cuatro meses, me he ido de vacaciones y cuando ahora ha pasado esto que pasó ayer, porque una cosa es que el médico vaya a casa y otra cosa es lo que se ha vivido mucho tiempo, sí, yo tengo a personas y sí, económicamente, pero también estoy ahí y está con muchas personas, no está solo”, aseguraba.

Ha dejado claro que está cansada de tanto comentario malintencionado. “Vende mucho decir que está solo y la hija en un yate. Una mierda, estoy harta. A mí no me tiene que decir un programa, ni tres colaboradores, donde yo tengo que estar y como yo tengo que estar y el cariño que le tengo que dar a mi padre. Yo sé lo que tengo que hacer”, decía de una manera rotunda y contundente.

Está claro que le va a costar poder vivir cualquier situación de su vida en privacidad y que los comentarios no van a desaparecer, pero, como dicen muchos, es el precio de la fama.