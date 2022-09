Jesús Calleja responde tajante a quienes le critican por invitar a Dulceida a su programa

Jesús Calleja ha vuelto a la carga con la nueva temporada de su programa de Cuatro, Planeta Calleja, y esta vez ha escogido a la influencer Dulceida como la primera invitada a la que acompañará a la otra parte del globo a descubrir nuevos destinos y vivir una experiencia cargada de aventuras.

El montañero leonés y la conocida empresaria y creadora de contenido catalana están viajando ya por Israel, la primera parada de Planeta Calleja en su decimoprimera temporada, y, aunque ellos parecen estar disfrutando de la aventura, el hecho de que el comunicador haya optado por una influencer como la primera invitada, no ha agradado a todo su público, provocando incluso que varios de sus seguidores le reprochen este hecho a través de las redes sociales.

Una parte de los fans de Calleja le han reprochado que justo la gente con el perfil de Dulceida suele viajar muy a menudo, y que, a su parecer, no merecen tanto como otros el privilegio de acompañarle en sus aventuras. Además, el argumento de que la influencer no tiene nada que ofrecer al público habitual de Planeta Calleja, también se ha repetido en reiteradas ocasiones entre los comentarios de los haters en redes.

Calleja responde a las críticas

Después de darse cuenta del revuelo que ha causado el anuncio del estreno de la nueva temporada de Planeta Calleja con Dulceida, el montañero ha decidido no callarse y defender tanto su trabajo en televisión como a su invitada contestando a una de sus seguidoras en redes sociales que ha llegado a tacharle de "periodista" poco profesional.

"Precisamente al no ser periodista me interesa el mundo que fluye, con la variedad de sus gentes"

"Precisamente al no ser periodista me interesa el mundo que fluye, con la variedad de sus gentes, su riqueza, y si no entiendo algo tengo la oportunidad de aprender, lo que sí he aprendido es que cada persona, sea quien sea, y a lo que se dedique, es una riqueza para seguir entendiendo el mundo y sus gentes. Saludos", ha escrito Calleja a modo de respuesta a sus haters.

Invitados de lo más variopintos

Jesús Calleja y el resto del equipo de Planeta Calleja invitan a su programa a celebrities de lo más diversas. En temporadas pasadas han contado con grandes nombres del mundo la empresa como el de la Presidenta del Banco Santander, Ana Botín y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, de la política como los de Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez, del cine como los de Blanca Suárez, Clara Lago, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Blanca Portillo, Toni Acosta y Pablo Chiapela, personalidades más o menos anónimas como el científico Sergio Boxo, que pese a estar al frente del equipo de Quantum Computer Theory de Google, no es una persona con una alta popularidad en nuestro país.

Pero además, el formato del aventurero en Cuatro ya han pasado otras grandes influencers de nuestro país como la también actriz Paula Echevarría, cuya intervención en el formato se emitió el pasado 16 de mayo de 2021 y Laura Escanes, quien participó en el año 2017 junto a su marido Risto Mejide en un programa que se grabó en Sudáfrica.